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Trójmiasto

Koparką najechał na kobietę, zginęła na miejscu

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Śmiertelny wypadek w Głuszynie. Kobieta została najechana przez koparkę
Wypadki przy pracy (wideo ilustracyjne, archiwalne)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Do tragicznego wypadku doszło w piątek podczas prac ziemnych w miejscowości Głuszyno na Pomorzu. Operator koparki najechał na jedną z pracujących tam kobiet. 45-latka nie przeżyła.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Za pośrednictwem serwisu Kontakt24 otrzymaliśmy informację o tragicznym wypadku w rejonie miejscowości Głuszyno w powiecie słupskim. Trwają tam prace przy budowie drugiej nitki torów. Operator koparki miał najechać na jedną z pracownic.

Prokuratura bada przyczyny zdarzenia

W tej sprawie skontaktowaliśmy się z Komendą Miejską Policji w Słupsku. Oficer prasowy młodszy aspirant Amadeusz Galus potwierdził, że w piątek przed godziną 14 doszło do takiego zdarzenia.

- Policjanci pracujący na miejscu wstępnie ustalili, że podczas wykonywania prac ziemnych 28-letni operator koparki, z niewyjaśnionych na tę chwilę przyczyn, najechał na 45-letnią kobietę. W wyniku odniesionych obrażeń zmarła ona na miejscu - przekazał.

Policjanci, pod nadzorem prokuratora, zabezpieczali ślady i wykonali szczegółową dokumentację, w tym fotograficzną. - Zebrany materiał pomoże ustalić wszelkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia - dodał mł. asp. Galus.

Źródło: Google Maps
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WypadkiPomorzePolicja
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