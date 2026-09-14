Koparką najechał na kobietę, zginęła na miejscu
Za pośrednictwem serwisu Kontakt24 otrzymaliśmy informację o tragicznym wypadku w rejonie miejscowości Głuszyno w powiecie słupskim. Trwają tam prace przy budowie drugiej nitki torów. Operator koparki miał najechać na jedną z pracownic.
Prokuratura bada przyczyny zdarzenia
W tej sprawie skontaktowaliśmy się z Komendą Miejską Policji w Słupsku. Oficer prasowy młodszy aspirant Amadeusz Galus potwierdził, że w piątek przed godziną 14 doszło do takiego zdarzenia.
- Policjanci pracujący na miejscu wstępnie ustalili, że podczas wykonywania prac ziemnych 28-letni operator koparki, z niewyjaśnionych na tę chwilę przyczyn, najechał na 45-letnią kobietę. W wyniku odniesionych obrażeń zmarła ona na miejscu - przekazał.
Policjanci, pod nadzorem prokuratora, zabezpieczali ślady i wykonali szczegółową dokumentację, w tym fotograficzną. - Zebrany materiał pomoże ustalić wszelkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia - dodał mł. asp. Galus.