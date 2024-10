Żółw stepowy spacerował po gdańskiej ulicy. "Musiał uciec lub zostać porzucony"

Po wstępnych oględzinach okazało się, że to żółw stepowy – gatunek, który naturalnie zamieszkuje tereny pustynne i stepowe Azji Środkowej. Zwierzę nie jest przystosowane do przetrwania w polskich warunkach klimatycznych.

- Wszystko wskazywało na to, że gad uciekł z hodowli, albo, co niestety zdarza się coraz częściej, został celowo porzucony. Strażniczki zabrały go do siedziby referatu, gdzie spędził noc w bezpiecznych warunkach. Następnego dnia trafił pod opiekę pracowników oliwskiego ogrodu zoologicznego, gdzie znalazł nowy dom - przekazał insp. Andrzej Hinz ze Straży Miejskiej w Gdańsku.