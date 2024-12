- Szłam sobie z wykrywaczem i usłyszałam dźwięk, jakiego nigdy nie słyszałam. Nie chodzę zbyt długo z wykrywaczem, więc poprosiłam Michała, żeby przyszedł do tego okopu. Myślałam, że to jest jakiś materiał wybuchowy, którego sygnału wcześniej nie znałam - mówi kobieta na udostępnionym w sieci filmie. - Przyszliśmy, Michał zaczął kopać ten dół i znaleźliśmy bęben Enigmy - dodaje z uśmiechem.

Początkowo nie byli pewni, co to może być. Po zdjęciu fragment Enigmy zidentyfikował Dominik Markiewicz, a późniejsze odkrycia tylko to potwierdziły.

Dodaje, że to wszystko wskazuje na to, że trafili na punkt łączności wycofujących się wojsk niemieckich.

Nie wiadomo, gdzie trafi Enigma

- Moim zdaniem, to, co znaleziono, to szczątki maszyny szyfrujące Enigma i szczątki radiostacji. W momencie, kiedy wojska musiały się wycofać albo iść do niewoli, niszczyły ten tajny, cenny sprzęt, żeby nie wpadł w ręce Sowietów - powiedział Westphal w rozmowie z RMF24.pl.