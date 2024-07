Zamknięcie kolejnych kąpielisk po pożarze w Porcie Gdańsk

W związku z ryzykiem związanym z jakością wody, kąpieliska: Brzeźno Hallera, Brzeźno Molo, Dom Zdrojowy, Piastowska i Jelitkowo pozostają zamknięte do odwołania. "Apelujemy do wszystkich mieszkańców oraz turystów o przestrzeganie wprowadzonych zakazów i stosowanie się do wytycznych służb porządkowych" - podał gdański ratusz w komunikacie.

Nie zostaną otwarte przed środą

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku Anna Obuchowska informowała w poniedziałek, że inspektorzy pobrali do badań próbki wody. "Będziemy je również pobierali we wtorek i w środę. Nie należy się spodziewać otwarcia wspomnianych kąpielisk przed środą” - zapowiedziała Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska podkreślił, że zamknięcie portu wewnętrznego zapobiegło przedostaniu się zaolejonych wód poza jego obszar. "W tej chwili port jest zabezpieczony zaporą przeciwolejową. Do godz. 12 Kapitan Poinc (morski wielozadaniowy statek ratowniczy) zebrał z powierzchni 50 metrów sześciennych wód zaolejonych. Po rekonesansie, około godz. 11:30, ustalono, że w wodzie pozostało jeszcze około 10 metrów sześciennych tej substancji. W momencie kiedy nie będzie zagrożenia przedostania się wód zaolejonych poza teren portu, zostanie on otwarty" - powiedział.