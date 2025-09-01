Logo strona główna

Trójmiasto

Gdańsk bez nocnej sprzedaży alkoholu

Gdańsk w nocy
Alkohol i picie Polaków na podstawie nowych danych
Źródło: TVN24
Od poniedziałku, 1 września, w Gdańsku w nocy nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych od godziny 22 do 6. Zakaz obejmuje całe miasto. Nocna prohibicja obowiązywała dotąd jedynie w Śródmieściu.

Zakaz, który wszedł właśnie w życie jest konsekwencją marcowej uchwały Rady Miasta Gdańska. Alkoholu nie będzie można kupić w całym mieście w godzinach 22.00-6.00 w sklepach i na stacjach benzynowych. Zakaz nie obejmuje lokali gastronomicznych - restauracji, barów, czy pubów. Tam nadal będzie można podawać alkohol w tych godzinach. Ograniczenie nie obejmie też strefy zastrzeżonej w Porcie Lotniczym Gdańsk - sklepów wolnocłowych dostępnych tylko dla podróżnych, którzy przeszli kontrolę bezpieczeństwa.

Za marcową uchwałą głosowało 26 radnych, nikt nie był przeciwko, od głosu wstrzymało się siedem osób.

- Badania zdrowia publicznego oraz doświadczenia innych miast w Polsce i na świecie pokazują, że takie regulacje skutecznie zmieniają wzorce konsumpcji i przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa. Policja i straż miejska w Gdańsku już odnotowały spadek liczby negatywnych zdarzeń w obszarach objętych wcześniejszymi regulacjami, a mniejsze spożycie alkoholu przekłada się na lepsze zdrowie mieszkańców, ograniczenie ryzyka chorób przewlekłych oraz zmniejszenie kosztów społecznych i ekonomicznych - mówi Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. 

Dodaje, że takie rozwiązanie nie tylko zwiększa bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej, ale także wspiera osoby dotknięte problemem uzależnienia oraz ich rodziny. 

Gdańsk w nocy
Gdańsk w nocy
Źródło: Shutterstock

Nocna prohibicja w innych miastach

W latach 2018-2024 nocną prohibicję wprowadziło ok. 180 gmin w Polsce. W 30 przypadkach ograniczenie dotyczy tylko części gminy lub miasta. Najwięcej takich przepisów przyjęły samorządy z województw: mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego.

Spośród dużych miast nocny zakaz na całym obszarze wprowadziły m.in. Kraków, Bydgoszcz i Biała Podlaska. Prohibicja tylko w śródmieściu obowiązuje m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie, Katowicach, Bielsku-Białej i w Kielcach.

W czerwcu nocną prohibicję w sezonie turystycznym wprowadziło Giżycko. W lipcu nocna prohibicja została wprowadzona w Słupsku, a na początku sierpnia w Szczecinie.

Nocna prohibicja przynosi efekty. Liczba interwencji spadła o 69 procent
Dowiedz się więcej:

Nocna prohibicja przynosi efekty. Liczba interwencji spadła o 69 procent

Poznań

Wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu rozważa też Warszawa. Zgodnie z decyzją stołecznej rady miasta dzielnice opiniowały dwa projekty uchwał - prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz radnych Lewicy i Miasto Jest Nasze.

Projekty różnią się godziną rozpoczęcia obowiązywania zakazu - Klub Lewica i Miasto Jest Nasze proponowały prohibicję w godzinach 22.00-6.00, a prezydent Warszawy w godzinach 23.00-6.00. Projekt prezydencki zakładał też dłuższy okres karencji - trzy miesiące, a radnych - 14 dni po opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

Ograniczenie sprzedaży ma obowiązywać w sklepach i na stacjach benzynowych. Nocna prohibicja nie obejmie restauracji, barów, pubów, itp.

Spośród 18 warszawskich dzielnic 14 negatywnie zaopiniowało pomysł wprowadzenia nocnej prohibicji w sklepach z alkoholem. Natomiast cztery poparły ten pomysł. Teraz ograniczeniem sprzedaży alkoholu zajmą się radni.

pc

TVN24 HD
Autorka/Autor: MAK/ tam

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TAGI:
AlkoholGdańskTrójmiastowojewództwo pomorskie
