Służby ćwiczyły w tunelu pod Martwą Wisłą

Brygadier Jacek Jakóbczyk ze straży pożarnej w Gdańsku podkreślał, że ćwiczenia w tym miejscu organizowane są regularnie. - Jest to dla nas zawsze cenna lekcja. Nasi strażacy przypominają sobie jak tunel działa, jak działają jego zabezpieczenia, systemy bezpieczeństwa - przekazał strażak.

Dodał, że działania organizowane są we współpracy z zarządzającym tunelem, żeby odtworzyć jak najbardziej rzeczywiste warunki.

Ćwiczenia z udziałem służb organizowane są co dwa lata

- Tym razem odtworzyliśmy wypadek dwóch samochodów osobowych z bardzo dużą liczbą poszkodowanych. Był to wypadek masowy - podkreślił bryg. Jakóbczyk.

10 lat bez poważnego wypadku

Weronika Korol z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni podkreśliła, że tunel pod Martwą Wisła, chociaż niedługo będzie obchodził swoje dziesięciolecie, nie był miejscem poważnego wypadku. Zaznacza jednak, że ćwiczenia są niezbędne.

- Jest to przede wszystkim okazja do tego, aby sprawdzić jak działają nasze procedury bezpieczeństwa, ale także jest to okazja do tego, aby służby poznały ten obieg. Poznanie obiektu, poznanie tego jak działają nasze procedury bezpieczeństwa pozwalają nam na przyszłość wyciągnąć wnioski - podkreśliła.

Scenariusz zakładał pożar i wypadek z dużą liczbą poszkodowanych

Ćwiczenia co dwa lata

Ćwiczenia z udziałem straży pożarnej, policji i ratowników medycznych trwały od godz. 20 do 23. W ich trakcie symulowane będą dwa scenariusze zdarzeń: wypadki z udziałem pojazdów oraz ewakuacja poszkodowanych z tunelu. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni podaje, że prace serwisowe w tunelu pod Martwą Wisłą odbywają się co kwartał, natomiast ćwiczenia z udziałem służb - co dwa lata. Jest to obowiązek wynikający z ustawy o drogach publicznych i samorządzie gminnym oraz rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra infrastruktury. Do tej pory w tunelu zrealizowano dziewięć ćwiczeń i szkoleń, z czego jedno jeszcze przed jego otwarciem.

Tunel pod Martwą Wisłą

Tunel pod Martwą Wisłą jest częścią Trasy Słowackiego, łączącej gdańskie lotnisko z portem morskim. Pozwala na pokierowanie ruchem dużych ciężarówek tak, by omijały one ścisłe centrum Gdańska. Tunel oddano do użytku w kwietniu 2016 roku. Ma około 1,4 kilometra długości.

Nocne ćwiczenia służb

