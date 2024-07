Rozpoczęła się rozbiórka płonącej hali. Strażacy próbują dotrzeć do zarzewia ognia

We wtorek wieczorem rozpoczęły się prace rozbiórkowe hali magazynowej w dzielnicy Nowy Port w Gdańsku, w której w niedzielę wybuchł pożar. Służby wciąż starają się dotrzeć do zarzewia ognia i go ugasić.

"We wtorek wieczorem na miejsce dotarł ciężki sprzęt budowlany i rozpoczęły się prace rozbiórkowe. Są one prowadzone w celu dotarcia do zarzewia ognia i ugaszenia pożaru" - podał w środę rano oficer prasowy gdańskiej straży pożarnej kpt. Andrzej Piechowski. Ze względu na przechodzący we wtorek wieczorem przez Gdańsk front burzowy z intensywnymi opadami deszczu i z silnym wiatrem, przerwano prace w kanale portowym, który jest zanieczyszczony popłuczynami pożarowymi. Jak zapewnił kpt. Piechowski, w środę rano prace zostaną wznowione.