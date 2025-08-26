Policyjny pościg w Gdańsku. Radiowóz dachował, policjant w szpitalu

Jak przekazał aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, o godzinie 18.59 na trasie Sucharskiego policjanci ruchu drogowego próbowali zatrzymać do kontroli prędkości samochód, który przekroczył dozwoloną prędkość. - Mężczyzna jadący białym bmw nie zatrzymał się, zaczął uciekać ulicą Sucharskiego w kierunku S7, następnie zawrócił, zaczął jechać w stronę Przymorza. Policjanci jechali za nim. O 19.05 policyjny samochód próbował zmienić pas ruchu, w tym momencie doszło do kontaktu z pojazdem, który jechał przed policją. Policjant stracił panowanie nad autem, doszło do jego dachowania - relacjonował.
Mężczyzna uciekł, policjanci szukają białego BMW Touring, typ kombi, na duńskich tablicach rejestracyjnych DN93948.
Jeden z policjantów trafił do szpitala na badania, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu pracują służby, policjanci ruchu drogowego zabezpieczają ślady, jest też obecny prokurator.
