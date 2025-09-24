Logo strona główna
Trójmiasto

Molestował i gwałcił pacjentki. Onkolog usłyszał wyrok

Sąd Okręgowy w Gdańsku
Prokurator Anita Radecka o wyroku dla chirurga onkologa (2.11.2023)
Źródło: TVN24
73-letni chirurg onkolog, Marek Ł., został skazany na 10 lat więzienia. Sąd tym samym utrzymał wyrok pierwszej instancji. Mężczyzna odpowiadał za molestowanie i gwałt na pacjentkach. Wśród kilkudziesięciu poszkodowanych kobiet była dziewczynka poniżej 15. roku życia.

Prawomocny już wyrok zapadł w środę przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Marek Ł. został skazany na 10 lat więzienia, ma też 10-letni zakaz wykonywania zawodu lekarza. Sąd w większości utrzymał więc wyrok pierwszej instancji, który zapadł w listopadzie ubiegłego roku. 2023 roku.

73-letni chirurg onkolog, Marek Ł., został uznany winnym popełnienia przestępstw łącznie ze 119 zarzutów, w tym doprowadzenia pacjentek do kontaktów seksualnych pod pozorem badań lekarskich. W dziewięciu przypadkach miało dojść do obcowania płciowego, a w pozostałych 110 - do poddania się innej czynności seksualnej.

"Element badań lekarskich"

Prokuratura oskarżyła lekarza o wykorzystywanie badań onkologicznych, które miały odbywać się między 2006 a 2017 rokiem, w celu przestępstw seksualnych. Według ustaleń śledczych Marek Ł. w 10 przypadkach podstępem doprowadził pacjentki do gwałtu, a w pozostałych - do innych czynności seksualnych. Wśród poszkodowanych znalazła się także dziewczynka poniżej 15. roku życia.

Chirurg nie przyznał się do stawianych zarzutów, tłumacząc, że jego działania były elementem badań lekarskich.

Śledztwo w sprawie Marka Ł. ruszyło w 2014 roku, kiedy pierwsza pacjentka zgłosiła się na policję, zarzucając onkologowi nadużycia podczas badań. Dochodzenie, które przejęli gdańscy funkcjonariusze, objęło aż 3,7 tysiąca kobiet, których dane zebrano i przesłuchano. Po zatrzymaniu lekarza w lutym 2017 roku media podały informację o sprawie, co skłoniło kolejne pokrzywdzone do samodzielnego zgłaszania się na policję.

Przesłuchania pacjentek odbywały się w obecności biegłego psychologa, który potwierdził ich wiarygodność.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: MAK/PKoz

Źródło: PAP/TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Adam Warżawa

Wyroki sądowe w PolsceGdańskSąd
