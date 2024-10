Resort ma przekazać osiem milionów złotych na utrzymanie "Oceanii"

Jak podało wcześniej MNiSW, w konkursie, w którym o dofinansowanie ubiegał się IO PAN, złożono 256 wniosków na łączną kwotę prawie 619 mln zł, a resort miał do podziału 200 mln zł. Finansowanie „Oceanii” zostało - jak wyjaśnił Wieczorek - „generalnie zaakceptowane” przez zespół ekspertów, ale do przyznania środków „potrzeba było dodatkowych wyjaśnień i dodatkowych dokumentów”.

Zapytany, na jakie środki może liczyć Instytut Oceanologii PAN (IO PAN), poinformował, że do tej pory instytut dostawał na utrzymanie statku 6,4 mln zł, a kwota ta wzrośnie prawdopodobnie o minimum 20 proc. - do ok. 8 mln zł.

Jedyny polski statek badawczy

Oceania to żaglowiec należący do Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, zbudowany w 1985 r. w Stoczni Gdańskiej. IO PAN jest obecnie największym polskim instytutem badającym problemy fizyki, chemii, biologii i ekologii morza. Rocznie "Oceania" spędza do ok. 250 dni na morzu, podejmując m.in. ekspedycję badawczą w Arktyce i liczne rejsy bałtyckie.