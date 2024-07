"Nergal" nie znieważył godła. "Skorzystał z prawa do wolności wypowiedzi"

Ponownie wykonana analiza materiału dowodowego oraz zarzutów aktu oskarżenia doprowadziła do wniosku, że oskarżeni korzystali z prawa do wolności wypowiedzi, gwarantowanej wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej przez Konstytucję, Europejską Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Powszechną Deklarację Praw Człowieka, oraz Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych - podał w piątek rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku prok. Mariusz Marciniak.

Sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia

Jak przekazał rzecznik prokuratury regionalnej, prokurator i oskarżeni pozostawali w sporze co do najistotniejszej kwestii, tj. oceny, czy plakat ten powstał jako przetworzenie godła RP lub "wizerunku orła białego" będącego częścią godła, czy też była to wizja artystyczna, nieodnosząca się do symbolu narodowego.