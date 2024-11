Martwego noworodka owiniętego w ręcznik znaleziono w komodzie. Sąd podtrzymał wyrok w sprawie matki

Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy wyrok skazujący Natalię Z. na dwa lata więzienia za zabójstwo swojej córki. Doszło do tego po porodzie w lipcu 2019 roku w Witkowie. Sprawę babci noworodka, która została oskarżona o pomocnictwo w zabójstwie i uniewinniona przez sąd pierwszej instancji, cofnięto do ponownego rozpoznania.

Kobieta ukrywała ciążę przed najbliższymi

Sędzia sprawozdawca Sebastian Brzozowski w uzasadnieniu przypomniał, że Natalia Z. została oskarżona o zabójstwo dziecka, którego dokonała w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu. Grozi za to od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Wskazał przy tym, że został spełniony element konieczny do przypisania odpowiedzialności za ten czyn, czyli matka dokonała zabójstwa po porodzie i pod wpływem jego przebiegu.

Sąd w uzasadnieniu podał, że prokuratora w apelacji wskazywała również, że Natalia G. przez cały okres ciąży ukrywała ten fakt także przed najbliższymi i domownikami co - jak wskazał sąd - może świadczyć o tym, że zamiar zabójstwa dziecka pojawił się już wcześniej i nie był on wynikiem porodu, tylko był zaplanowany.

Prokurator nie kwestionował natomiast ustaleń faktycznych sądu pierwszej instancji w pozostałym zakresie. Sąd odwoławczy co do zasady rozpoznaje zaś sprawę w granicach zaskarżenia.

- W takiej sytuacji, kiedy nie było potrzeby przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości, sąd nie mógł w stosunku do oskarżonej (Natalii Z.) orzekać poza granicami zaskarżenia i postawionym zarzutem na niekorzyść, pomimo że ocena materiału dowodowego wskazuje na to, że istnieją wątpliwości dotyczące przypisania oskarżonej czynu kwalifikowanego zabójstwa - powiedział. Dodał, że "surowsze orzeczenie nie mogło zapaść".

Podkreślił, że w tym zakresie sąd był zobligowany do tego, żeby utrzymać w mocy to zaskarżone orzeczenie w sprawie Natalii Z.

Martwego noworodka znaleziono owiniętego w ręcznik w komodzie

Po ogłoszeniu wyroku prokurator Mariusz Marciniak powiedział dziennikarzom, że w przypadku Barbary G. i ponownego przekazania jej sprawy do sądu I instancji jest to "pełna wygrana prokuratora". Co do wyroku w sprawie Natalii Z. podkreślił, że kara czterech lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, o którą wnosiła prokuratura, byłaby adekwatna i słuszna.