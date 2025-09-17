Jeden siedział pod mostem, drugi osunął się na parkingu. Pomogli lisom

W poniedziałek (15 września) przed południem patrol gdańskich strażników miejskiej z referatu ekologicznego otrzymał zgłoszenie o lisie, który utknął w Kanale Raduni.
Zwierzę znajdowało się na wysokości ul. Inspektorskiej, siedziało pod mostem na betonowym murku. Było przemoknięte i wyczerpane.
"Strażnicy ustawili się po przeciwnych stronach kanału i gdy lis próbował przepłynąć na drugą stronę, jeden z funkcjonariuszy złapał go w siatkę" - czytamy w poście na profilu facebookowym Straży Miejskiej w Gdańsku.
Zwierzę zostało wyciągnięte z wody i przewiezione do weterynarza.
Straż miejska: sprawiał wrażenie, jakby czekał na pomoc
Jak zaznaczają strażnicy, tego dnia była to już druga interwencja z udziałem lisa. Wcześniej wpłynęło zgłoszenie z ul. Stankiewicza, gdzie lis chodził przy bloku, a następnie osunął się na parkingu.
"Wyglądał na osłabionego i sprawiał wrażenie, jakby czekał na pomoc. Został odłowiony przez ekopatrol i przewieziony do lecznicy" - opisali gdańscy strażnicy.
Autorka/Autor: tm/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska w Gdańsku