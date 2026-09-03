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Trójmiasto

Kokaina warta 20 milionów złotych w kontenerach z Brazylii. Nagranie

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Kokaina za blisko 20 mln zł przechwycona w porcie w Gdyni
Ogromny transport kokainy zatrzymany w Gdyni
Źródło wideo: Krajowa Administracja Skarbowa
Źródło zdj. gł.: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
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Ponad 55 kilogramów kokainy o czarnorynkowej wartości blisko 20 milionów złotych znaleźli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w Gdyni. Narkotyki ukryte były w metalowych elementach deklarowanych jako złom, które przypłynęły do Polski w kontenerach z Brazylii.

- Do wykrycia przemytu doszło w lipcu 2026 roku, gdy funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni (PUCS) wytypowali do kontroli trzy kontenery z Brazylii - podał w czwartek rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku kom. Sebastian Pakalski.

Dodał, że zgodnie z przedstawioną dokumentacją przewozową w ładunku miał znajdować się wyłącznie złom.

Podczas szczegółowej rewizji mundurowi znaleźli 49 metalowych form zabezpieczonych warstwą silikonu. Sposób ich zamaskowania oraz nietypowy wygląd wzbudziły podejrzenia kontrolujących, że mogą służyć do ukrycia dodatkowego ładunku.

KAS zatrzymała przemyt 55 kilogramów kokainy o wartości prawie 20 milionów złotych
KAS zatrzymała przemyt 55 kilogramów kokainy o wartości prawie 20 milionów złotych
Źródło zdjęcia: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Kokaina ukryta w metalowych formach

Po otwarciu form stwierdzono obecność białego proszku, który w badaniu narkotestem dał wynik pozytywny w kierunku kokainy.

Kokaina ukryta w metalowych formach
Kokaina ukryta w metalowych formach
Źródło zdjęcia: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Zabezpieczona substancja wraz z dokumentacją została przekazana przez PUCS do dalszego postępowania.

Śledztwo mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności procederu oraz ustalenie osób odpowiedzialnych za transport jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Źródło: PAP
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Tagi:
GdańskKASNarkotyki
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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