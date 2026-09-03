Kokaina warta 20 milionów złotych w kontenerach z Brazylii. Nagranie
- Do wykrycia przemytu doszło w lipcu 2026 roku, gdy funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni (PUCS) wytypowali do kontroli trzy kontenery z Brazylii - podał w czwartek rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku kom. Sebastian Pakalski.
Dodał, że zgodnie z przedstawioną dokumentacją przewozową w ładunku miał znajdować się wyłącznie złom.
Podczas szczegółowej rewizji mundurowi znaleźli 49 metalowych form zabezpieczonych warstwą silikonu. Sposób ich zamaskowania oraz nietypowy wygląd wzbudziły podejrzenia kontrolujących, że mogą służyć do ukrycia dodatkowego ładunku.
Kokaina ukryta w metalowych formach
Po otwarciu form stwierdzono obecność białego proszku, który w badaniu narkotestem dał wynik pozytywny w kierunku kokainy.
Zabezpieczona substancja wraz z dokumentacją została przekazana przez PUCS do dalszego postępowania.
Śledztwo mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności procederu oraz ustalenie osób odpowiedzialnych za transport jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.