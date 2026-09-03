Trójmiasto Kokaina warta 20 milionów złotych w kontenerach z Brazylii. Nagranie Oprac. Svitlana Kucherenko |

Ogromny transport kokainy zatrzymany w Gdyni Źródło wideo: Krajowa Administracja Skarbowa Źródło zdj. gł.: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

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- Do wykrycia przemytu doszło w lipcu 2026 roku, gdy funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni (PUCS) wytypowali do kontroli trzy kontenery z Brazylii - podał w czwartek rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku kom. Sebastian Pakalski.

Dodał, że zgodnie z przedstawioną dokumentacją przewozową w ładunku miał znajdować się wyłącznie złom.

Podczas szczegółowej rewizji mundurowi znaleźli 49 metalowych form zabezpieczonych warstwą silikonu. Sposób ich zamaskowania oraz nietypowy wygląd wzbudziły podejrzenia kontrolujących, że mogą służyć do ukrycia dodatkowego ładunku.

KAS zatrzymała przemyt 55 kilogramów kokainy o wartości prawie 20 milionów złotych Źródło zdjęcia: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Kokaina ukryta w metalowych formach

Po otwarciu form stwierdzono obecność białego proszku, który w badaniu narkotestem dał wynik pozytywny w kierunku kokainy.

Kokaina ukryta w metalowych formach Źródło zdjęcia: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Zabezpieczona substancja wraz z dokumentacją została przekazana przez PUCS do dalszego postępowania.

Śledztwo mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności procederu oraz ustalenie osób odpowiedzialnych za transport jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.