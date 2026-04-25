Trójmiasto Amunicja w mieszkaniu. Na miejscu policjanci i saperzy Oprac. Natalia Grzybowska |

Do zdarzenia doszło w Gdańsku Źródło: Google Earth

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Za pośrednictwem serwisu Kontakt24 otrzymaliśmy informację, że na ulicy Chopina w Gdańsku policja i saperzy prowadzą działania w związku ze znalezieniem amunicji w jednym z mieszkań. Potwierdziliśmy to w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku.

Jak przekazała policja, zgłoszenie wpłynęło wczoraj około godziny 14:30 do dyżurnego jednostki. Oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku mł. asp. Aleksandra Philipp wyjaśniła, że dotyczyło mężczyzny, który miał przechowywać w mieszkaniu dużą ilość amunicji bez wymaganego zezwolenia.

Na miejsce skierowano policjantów, którzy podczas interwencji znaleźli amunicję oraz przedmioty mogące pochodzić z okresu II wojny światowej. 48-latek został zatrzymany. Funkcjonariusze prowadzili na miejscu oględziny i zabezpieczali teren do czasu przyjazdu saperów.

Okoliczności sprawy wyjaśnia policja.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo