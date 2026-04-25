Amunicja w mieszkaniu. Na miejscu policjanci i saperzy
Za pośrednictwem serwisu Kontakt24 otrzymaliśmy informację, że na ulicy Chopina w Gdańsku policja i saperzy prowadzą działania w związku ze znalezieniem amunicji w jednym z mieszkań. Potwierdziliśmy to w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku.
Jak przekazała policja, zgłoszenie wpłynęło wczoraj około godziny 14:30 do dyżurnego jednostki. Oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku mł. asp. Aleksandra Philipp wyjaśniła, że dotyczyło mężczyzny, który miał przechowywać w mieszkaniu dużą ilość amunicji bez wymaganego zezwolenia.
Na miejsce skierowano policjantów, którzy podczas interwencji znaleźli amunicję oraz przedmioty mogące pochodzić z okresu II wojny światowej. 48-latek został zatrzymany. Funkcjonariusze prowadzili na miejscu oględziny i zabezpieczali teren do czasu przyjazdu saperów.
Okoliczności sprawy wyjaśnia policja.
Źródło: TVN24, Kontakt24
