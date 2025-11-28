Logo strona główna
Trójmiasto

Muzeum sprzedaje frytkownicę i rowery. Sprzęt kupiła poprzednia dyrektorka

Muzeum Piaśnickie
Do zdarzenia doszło w Wejherowie
Źródło: Google Maps
Frytkownica, zmywarka, zamrażarka i rowery - to część rzeczy z Muzeum Piaśnickiego, które sprzedaje teraz Muzeum Stutthof. Wszystko kupiła poprzednia dyrektorka. Jak tłumaczyła, placówka miała przedstawiać historię, wykorzystując zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne środki przekazu. - Mam wrażenie, że to nie miało być muzeum, a dom kultury – stwierdziła z kolei nowa dyrektorka.

Powołane w 2015 roku Muzeum Piaśnickie w Wejherowie jest oddziałem Muzeum Stutthof w Sztutowie. Była dyrektorka placówki, Teresa Patsidis podczas swojej kadencji kupiła między innymi skuter, 10 rowerów, 400 krzeseł wykorzystanych podczas otwarcia muzeum, sprzęt AGD i RTV do muzealnej kawiarni, porcelanę, ekran do kina letniego czy klocki Lego - w tym zestaw przedstawiający Biały Dom.

Patsidis była związana z muzeum w latach 2015–2024. Wcześniej pełniła funkcję radnej Wejherowa i asystentki posła PiS Jarosława Sellina, który – jako wiceminister kultury – rekomendował ją na stanowisko dyrektorki. W 2024 roku zastąpiła ją dr Magdalena Sacha, która od początku zarzucała poprzedniczce niegospodarność, w tym wydatki niezgodne z koncepcją placówki i nieracjonalne zakupy.

Nie było biblioteki, książki były w kartonach

W styczniu tego roku Sacha przyznała, że była zaskoczona tym, co zastała po objęciu stanowiska.

– Mam wrażenie, że to nie miało być muzeum, a dom kultury – stwierdziła. Dodała też, że w wejherowskiej placówce nie utworzono biblioteki, a książki leżały zapakowane w kartonach w piwnicy. Jej zdaniem poprzednia kierowniczka inwestowała w sprzęt, który nie był potrzebny do funkcjonowania instytucji, jednocześnie zaniedbując zakup wyposażenia naprawdę niezbędnego.

Patsidis, odpierając zarzuty, podkreślała, że przygotowanie wystawy stałej i inwestycji poprzedziły analizy funkcjonowania podobnych instytucji w Polsce i na świecie. Jej zdaniem muzeum miało kompleksowo przedstawiać życie i tragiczną śmierć osób pomordowanych w Lasach Piaśnicy oraz edukować o niemieckiej zbrodni pomorskiej z 1939 roku, wykorzystując zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne środki przekazu zgodne ze standardami współczesnego muzealnictwa.

Rowery, skuter i lego

Muzeum Stutthof informowało, że 10 rowerów kosztowało 18,5 tys. zł, za skuter zapłacono ponad 3 tys. zł, a za klocki Lego – ponad 4,2 tys. zł. Wyposażenie kawiarni pochłonęło prawie 50 tys. zł. Sam zakup budynku oddziału wyniósł ponad 2,4 mln zł, a jego remont i dostosowanie do celów muzealnych – ponad 26 mln zł, z czego prawie 6 mln zł stanowiło wyposażenie wraz z wystawą stałą.

W listopadzie tego roku muzeum opublikowało ogłoszenie o sprzedaży sprzętu znajdującego się w wejherowskim oddziale. W ofercie znalazły się m.in. piec konwekcyjno-parowy z systemem myjącym o wartości prawie 10 tys. zł, kuchnia gazowa za 7,3 tys. zł, frytkownica elektryczna za 1,5 tys. zł, przeszklona szafa chłodnicza za 3,1 tys. zł oraz 10 rowerów w bardzo dobrym stanie, bez śladów używania, po 1,8 tys. zł każdy.

Muzeum Piaśnickie
Muzeum Piaśnickie
Źródło: Muzeum Piaśnickie/ Facebook

Rzecznik muzeum Łukasz Kępski poinformował, że instytucja "jest w trakcie wdrażania nowej koncepcji prowadzenia oddziału w Wejherowie, zaproponowanej przez obecną kierownik". Jej celem ma być m.in. "dynamiczny rozwój oferty edukacyjnej oraz skuteczniejsze upowszechnianie pamięci o ofiarach, przy wykorzystaniu wyłącznie niezbędnych składników majątku".

Zapewnił, że wystawienie na sprzedaż części zbędnego wyposażenia odbywa się zgodnie z wewnętrznymi regulacjami i po analizie przeprowadzonej z udziałem obecnej kierownik.

– Muzeum Piaśnickie w Wejherowie staje się coraz bardziej rozpoznawalnym miejscem w regionie. Nowe działania przyciągają więcej osób zainteresowanych historią Zbrodni Piaśnickiej i jej ofiar. Placówka zyskała na widoczności, skuteczniej komunikując swoją misję – dodał.

Podkreślił również, że wzrost aktywności wynika ze współpracy z siedzibą główną. – Warto spojrzeć w tym kontekście na media społecznościowe muzeum, które korzystają ze wspólnie wypracowanej koncepcji. Przekłada się to na wyraźny wzrost liczby obserwujących i zaangażowania – zaznaczył.

Na ogłoszenie dotyczące sprzedaży części majątku odpowiedział jeden przedsiębiorca, oferując ceny niższe niż przedstawione w ofercie.

Autorka/Autor: MAK/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Muzeum Piaśnickie/ Facebook

