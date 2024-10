Duża akcja policjantów i strażaków nad jeziorem Modła

czytaj dalej

Jeżeli słyszę pana prezydenta, który nie widzi powodu, aby skrytykować Antoniego Macierewicza, to chcę mu powiedzieć: tak, Antoni Macierewicz ma zasługi za swoją działalność antykomunistyczną, ale nie o tym jest ta opowieść - stwierdził wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL). Ze specjalną radą do Andrzeja Dudy zwrócił się współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, który zapowiedział wniosek o odebranie posłowi PiS Orderu Orła Białego. Z kolei zdaniem Zbigniewa Kuźmiuka (PiS) Macierewicz to "człowiek absolutnie zasłużony dla Polski i zasługuje na pomniki, a nie oskarżenia".