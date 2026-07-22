Trójmiasto Zaginęła 36-letnia Paulina Konarska. Apel policji Oprac. Natalia Grzybowska |

Do zdarzenia doszło w powiecie człuchowskim na Pomorzu Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Paulina Konarska ostatni raz była widziana 19 lipca około godziny 21 w miejscu zamieszkania w Czarnem. Partner zaginionej podał, że przed godziną 7 rano planowała wyjazd pociągiem do Człuchowa. Istnieje również możliwość, że udała się do Szczecinka lub Trójmiasta. Telefon kobiety jest wyłączony.

Policja szuka 36-letniej Pauliny Konarskiej Źródło zdjęcia: Policja

Paulina Konarska ma około 170 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, długie szatynowe włosy i piwne oczy. Jej znakiem szczególnym są okulary z charakterystycznymi grubymi szkłami korekcyjnymi oraz niewielka blizna po prawej stronie w okolicy podbródka.

W chwili zaginięcia najprawdopodobniej mogła mieć ubrane czarne legginsy lub niebieskie jeansy oraz brązowe sznurowane buty. Mogła mieć przy sobie niebieską torbę na ramię zamykaną na zaciągany sznurek.

Policja prosi o kontakt świadków

Policja apeluje do osób, które widziały zaginioną lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu, o kontakt z najbliższą jednostką policji, numerem alarmowym 112 lub z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie pod numerem telefonu 47 74 25 722.

"Każda informacja może mieć znaczenie" - podkreślają funkcjonariusze.

Źródło: Google Maps