Zaginęła 36-letnia Paulina Konarska. Apel policji
Paulina Konarska ostatni raz była widziana 19 lipca około godziny 21 w miejscu zamieszkania w Czarnem. Partner zaginionej podał, że przed godziną 7 rano planowała wyjazd pociągiem do Człuchowa. Istnieje również możliwość, że udała się do Szczecinka lub Trójmiasta. Telefon kobiety jest wyłączony.
Paulina Konarska ma około 170 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, długie szatynowe włosy i piwne oczy. Jej znakiem szczególnym są okulary z charakterystycznymi grubymi szkłami korekcyjnymi oraz niewielka blizna po prawej stronie w okolicy podbródka.
W chwili zaginięcia najprawdopodobniej mogła mieć ubrane czarne legginsy lub niebieskie jeansy oraz brązowe sznurowane buty. Mogła mieć przy sobie niebieską torbę na ramię zamykaną na zaciągany sznurek.
Policja prosi o kontakt świadków
Policja apeluje do osób, które widziały zaginioną lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu, o kontakt z najbliższą jednostką policji, numerem alarmowym 112 lub z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie pod numerem telefonu 47 74 25 722.
"Każda informacja może mieć znaczenie" - podkreślają funkcjonariusze.