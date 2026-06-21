Płonie fabryka aerozoli na Pomorzu
W niedzielę przed godziną 13 w miejscowości Charnowo w gminie Ustka doszło do pożaru na terenie zakładu produkującego aerozole. Nad miejscem zdarzenia unosi się gęsty, czarny dym widoczny z dużej odległości.
- Ogniem objęty jest cały zaklad - przekazał na antenie TVN24 rzecznik pomorskiej straży pożarnej mł. asp. Dawid Westrych.
Na miejscu jest ponad 40 zastępów straży pożarnej oraz grupa operacyjna. Działania prowadzą również grupa chemiczna oraz zespół dronowy, który monitoruje pożar z powietrza. Akcję komplikuje wysoka temperatura oraz specyfika materiałów znajdujących się w zakładzie.
Policja ewakuuje okolicznych mieszkańców w promieniu 200 metrów od zakładu. - Ze względu na rodzaj produkcji prowadzonej w tym zakładzie, znajdują się tam materiały, które stwarzają potencjalne zagrożenie wystąpienia zdarzeń o charakterze wybuchowym - tłumaczył Westrych.
Służby nie mają informacji o osobach poszkodowanych. Nie jest też znana przyczyna pożaru.