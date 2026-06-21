Trójmiasto Płonie fabryka aerozoli na Pomorzu Oprac. Natalia Grzybowska |

Trwa akcja gaszenia pożaru w fabryce aerozoli w Charnowie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Kontakt24/Damian

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W niedzielę przed godziną 13 w miejscowości Charnowo w gminie Ustka doszło do pożaru na terenie zakładu produkującego aerozole. Nad miejscem zdarzenia unosi się gęsty, czarny dym widoczny z dużej odległości.

- Ogniem objęty jest cały zaklad - przekazał na antenie TVN24 rzecznik pomorskiej straży pożarnej mł. asp. Dawid Westrych.

Pożar fabryki aerozoli, Charnowo Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Pg

Na miejscu jest ponad 40 zastępów straży pożarnej oraz grupa operacyjna. Działania prowadzą również grupa chemiczna oraz zespół dronowy, który monitoruje pożar z powietrza. Akcję komplikuje wysoka temperatura oraz specyfika materiałów znajdujących się w zakładzie.

Policja ewakuuje okolicznych mieszkańców w promieniu 200 metrów od zakładu. - Ze względu na rodzaj produkcji prowadzonej w tym zakładzie, znajdują się tam materiały, które stwarzają potencjalne zagrożenie wystąpienia zdarzeń o charakterze wybuchowym - tłumaczył Westrych.

Służby nie mają informacji o osobach poszkodowanych. Nie jest też znana przyczyna pożaru.

Źródło: Google Maps

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