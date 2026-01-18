Pijany spał w zaspie. Interweniowała policja

Bytów (woj. pomorskie) Źródło: Google Earth

Podczas nocnego patrolu w Bytowie policjanci zauważyli leżącego w zaspie śnieżnej mężczyznę. Jak opisali, był pijany, zziębnięty i nie potrafił wskazać, gdzie mieszka. W tym czasie termometry wskazywały temperaturę poniżej zera.

Funkcjonariusze sprawdzili stan mężczyzny, pomogli mu wstać i przenieśli go do radiowozu, aby ograniczyć dalszą utratę ciepła. Na szczęście 28-latek nie wymagał pomocy medycznej. Policjanci nie informują, jak bardzo pijany był mężczyzna.

Po ustaleniu danych 28-latek trafił pod opiekę matki.

