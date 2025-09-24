Chciał udusić żonę. Powstrzymały go dzieci, które usłyszały krzyki

50-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa żony Źródło: KPP Bytów

Wszystko działo się w miniony weekend w gminie Bytów (woj. pomorskie). Do komisariatu policji zgłosiła się roztrzęsiona kobieta.

- Przekazała, że jej mąż próbował ją udusić. Gdy funkcjonariusze dotarli pod jej adres, mężczyzny już nie było - przekazał nam sierż. szt. Dawid Łaszcz z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie.

Poszkodowana kobieta przekazała, że jej mąż, z którym się rozwodzi, napadł ją koło domu, kiedy wróciła z pracy i wysiadała z auta.

- Zaczął owijać jej głowę, szyję i usta taśmą, próbując ją udusić, chciał siłą zatrzymać ją w samochodzie i odjechać. Wszystko działo się przed ich rodzinnym domem, dlatego też krzyki kobiety usłyszały ich dzieci, które wybiegły z budynku i spłoszyły ojca - dodał oficer prasowy.

Sam zgłosił się na komendę

Podduszona kobieta z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Okazało się, że po chwili 50-latek sam przyjechał na komendę i przekazał dyżurnemu, że to on próbował zabić żonę.

Jak przekazał policjant, mężczyzna przyznał, że miał też w planie upozorowanie wypadku z żoną w samochodzie.

50-latek usłyszał w prokuraturze między innymi zarzut usiłowania zabójstwa. Decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu dożywocie.

50-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa żony Źródło: KPP Bytów

