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Trójmiasto

Brutalny atak na Ukrainkę w Gdyni. Zatrzymali mężczyznę

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atak na obywatelkę Ukrainy w Gdyni
Brutalny atak na Ukrainkę w Gdyni
Źródło wideo: Trojmiasto.pl
Źródło zdj. gł.: trojmiasto.pl 
Obywatelka Ukrainy została zaatakowana w Gdyni. Mężczyzna, który dwukrotnie uderzył kobietę laską w tył głowy, uciekł. Poszkodowana trafiła do szpitala. W sobotę podejrzewany o atak został zatrzymany. "Dotychczasowe ustalenia nie wskazują, aby zdarzenie miało charakter przestępstwa motywowanego uprzedzeniami na tle narodowościowym" - poinformowała pomorska policja.

Kobieta została zaatakowana w czwartek około godziny 15.30 na schodach przy ulicy Żelaznej w Gdyni.

"Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kobieta została dwukrotnie uderzona przez nieznanego mężczyznę drewnianą laską spacerową w tylną część głowy" - przekazał tvn24.pl aspirant Marek Kobiałko z zespołu prasowego komendy policji w Gdyni.

Atak na obywatelkę Ukrainy w Gdyni
Atak na obywatelkę Ukrainy w Gdyni
Źródło zdjęcia: trojmiasto.pl 

Portal Trojmiasto.pl opublikował nagranie ze zdarzenia. Widać na nim zakrwawioną kobietę, która mówi, że nie widziała sprawcy, który zaatakował ją od tyłu. - Twarde, strasznie twarde - powiedziała o przedmiocie, którym ją uderzono.

Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia

Po zdarzeniu sprawca oddalił się w nieznanym kierunku - poinformował Kobiałko.

Na miejscu przeprowadzono oględziny z udziałem technika kryminalistyki i zabezpieczono ślady.

Poszkodowana 40-latka została przewieziona do szpitala. Po wykonaniu niezbędnych badań kobieta opuściła placówkę medyczną. "Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - przekazał policjant.

Atak na obywatelkę Ukrainy w Gdyni
Atak na obywatelkę Ukrainy w Gdyni
Źródło zdjęcia: trojmiasto.pl 

W sobotę zatrzymali 76-letniego mężczyznę

Policjanci kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni zatrzymali 76-letniego mężczyznę - obywatela Polski, który zaatakował 40-letnią obywatelkę Ukrainy. Sprawca dwukrotnie uderzył ją drewnianą laską spacerową w głowę, a po zdarzeniu oddalił się w nieznanym kierunku. Prokuratura Rejonowa w Gdyni objęła ściganiem z urzędu przestępstwa uszkodzenia ciała pokrzywdzonej. Dotychczasowe ustalenia nie wskazują, aby zdarzenie miało charakter przestępstwa motywowanego uprzedzeniami na tle narodowościowym. Trwają dalsze czynności procesowe w tej sprawie" - poinformowała w sobotę, po 16.30, pomorska policja.

Źródło: Google Maps

Jesteś świadkiem nękania? Tutaj znajdziesz wskazówki, jak zareagować skutecznie i bezpiecznie. W sytuacji zagrożenia zawsze dzwoń na numer 112.

Źródło: Trojmiasto.pl, tvn24.pl
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Tagi:
GdyniaUkraina
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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