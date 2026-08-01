Trójmiasto Brutalny atak na Ukrainkę w Gdyni. Zatrzymali mężczyznę Oprac. Aleksandra Sapeta |

Brutalny atak na Ukrainkę w Gdyni Źródło wideo: Trojmiasto.pl Źródło zdj. gł.: trojmiasto.pl

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Kobieta została zaatakowana w czwartek około godziny 15.30 na schodach przy ulicy Żelaznej w Gdyni.

"Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kobieta została dwukrotnie uderzona przez nieznanego mężczyznę drewnianą laską spacerową w tylną część głowy" - przekazał tvn24.pl aspirant Marek Kobiałko z zespołu prasowego komendy policji w Gdyni.

Atak na obywatelkę Ukrainy w Gdyni Źródło zdjęcia: trojmiasto.pl

Portal Trojmiasto.pl opublikował nagranie ze zdarzenia. Widać na nim zakrwawioną kobietę, która mówi, że nie widziała sprawcy, który zaatakował ją od tyłu. - Twarde, strasznie twarde - powiedziała o przedmiocie, którym ją uderzono.

Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia

Po zdarzeniu sprawca oddalił się w nieznanym kierunku - poinformował Kobiałko.

Na miejscu przeprowadzono oględziny z udziałem technika kryminalistyki i zabezpieczono ślady.

Poszkodowana 40-latka została przewieziona do szpitala. Po wykonaniu niezbędnych badań kobieta opuściła placówkę medyczną. "Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - przekazał policjant.

Atak na obywatelkę Ukrainy w Gdyni Źródło zdjęcia: trojmiasto.pl

W sobotę zatrzymali 76-letniego mężczyznę

Policjanci kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni zatrzymali 76-letniego mężczyznę - obywatela Polski, który zaatakował 40-letnią obywatelkę Ukrainy. Sprawca dwukrotnie uderzył ją drewnianą laską spacerową w głowę, a po zdarzeniu oddalił się w nieznanym kierunku. Prokuratura Rejonowa w Gdyni objęła ściganiem z urzędu przestępstwa uszkodzenia ciała pokrzywdzonej. Dotychczasowe ustalenia nie wskazują, aby zdarzenie miało charakter przestępstwa motywowanego uprzedzeniami na tle narodowościowym. Trwają dalsze czynności procesowe w tej sprawie" - poinformowała w sobotę, po 16.30, pomorska policja.

❗️W wyniku intensywnych czynności operacyjnych policjanci kryminalni z Komenda Miejska Policji w Gdyni zatrzymali 76- letniego mężczyznę- obywatela Polski, który przedwczoraj zaatakował 40-letnią obywatelkę Ukrainy. Sprawca dwukrotnie uderzył ją drewnianą laską spacerową w… pic.twitter.com/RUfAxKY3gX — PomorskaPolicja (@PomorskaPolicja) August 1, 2026 Rozwiń

Źródło: Google Maps

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