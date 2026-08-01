Brutalny atak na Ukrainkę w Gdyni. Zatrzymali mężczyznę
Kobieta została zaatakowana w czwartek około godziny 15.30 na schodach przy ulicy Żelaznej w Gdyni.
"Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kobieta została dwukrotnie uderzona przez nieznanego mężczyznę drewnianą laską spacerową w tylną część głowy" - przekazał tvn24.pl aspirant Marek Kobiałko z zespołu prasowego komendy policji w Gdyni.
Portal Trojmiasto.pl opublikował nagranie ze zdarzenia. Widać na nim zakrwawioną kobietę, która mówi, że nie widziała sprawcy, który zaatakował ją od tyłu. - Twarde, strasznie twarde - powiedziała o przedmiocie, którym ją uderzono.
Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia
Po zdarzeniu sprawca oddalił się w nieznanym kierunku - poinformował Kobiałko.
Na miejscu przeprowadzono oględziny z udziałem technika kryminalistyki i zabezpieczono ślady.
Poszkodowana 40-latka została przewieziona do szpitala. Po wykonaniu niezbędnych badań kobieta opuściła placówkę medyczną. "Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - przekazał policjant.
W sobotę zatrzymali 76-letniego mężczyznę
Policjanci kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni zatrzymali 76-letniego mężczyznę - obywatela Polski, który zaatakował 40-letnią obywatelkę Ukrainy. Sprawca dwukrotnie uderzył ją drewnianą laską spacerową w głowę, a po zdarzeniu oddalił się w nieznanym kierunku. Prokuratura Rejonowa w Gdyni objęła ściganiem z urzędu przestępstwa uszkodzenia ciała pokrzywdzonej. Dotychczasowe ustalenia nie wskazują, aby zdarzenie miało charakter przestępstwa motywowanego uprzedzeniami na tle narodowościowym. Trwają dalsze czynności procesowe w tej sprawie" - poinformowała w sobotę, po 16.30, pomorska policja.
Jesteś świadkiem nękania? Tutaj znajdziesz wskazówki, jak zareagować skutecznie i bezpiecznie. W sytuacji zagrożenia zawsze dzwoń na numer 112.