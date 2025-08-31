Logo strona główna
NSZZ "Solidarność"

Borusewicz do prezydenta: niech pan usunie te bariery

Bogdan Borusewicz podczas obchodów 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku
Podzielone obchody Sierpnia '80. Borusewicz do prezydenta: niech pan usunie te bariery
Źródło: Gdansk.pl
- Panie prezydencie, niech pan usunie te bariery. One są niepotrzebne. My się porozumiemy - powiedział do prezydenta Karola Nawrockiego przed historyczną bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej Bogdan Borusewicz, jeden z liderów strajku w 1980 roku. W 45. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych ówczesny opozycjonista, a dziś senator stwierdził, że marzy, aby "w następnym roku ta uroczystość była wspólna".

W ostatni weekend sierpnia przypada 45. rocznica Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ "Solidarność". W sobotę prezydent Karol Nawrocki wziął udział w uroczystościach w Szczecinie, a w niedzielę pojawił się w Gdańsku, gdzie obchody znów zostały podzielone. Osobne wydarzenia zorganizowało miasto i Europejskie Centrum Solidarności, osobne - NSZZ "Solidarność" z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego oraz byłego prezydenta Andrzeja Dudy.

Obchody organizowane przez NSZZ "Solidarność" nie są otwarte dla każdego - na tę uroczystość nie wpuszczono między innymi kamer TVN24.

Obchody Sierpnia '80. Apel Borusewicza do prezydenta Nawrockiego

Do podzielonych obchodów nawiązywał w swoim przemówieniu na miejskich uroczystościach przed bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej Bogdan Borusewicz, jeden z organizatorów strajku w tym zakładzie w 1980 roku.

- Pozdrawiam wszystkich, którzy jesteście na tym placu. Także tych, którzy stoją w innym miejscu. Pozdrawiam was - zaczął swoje przemówienie opozycjonista w czasach PRL, a obecnie senator Koalicji Obywatelskiej. Zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego.

Bogdan Borusewicz podczas obchodów 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku
Bogdan Borusewicz podczas obchodów 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku
Źródło: PAP/Marcin Gadomski

-  Byliśmy razem i marzy mi się taka sytuacja, żeby w następnym roku ta uroczystość była wspólna. Co roku marzę o tym, żeby następna uroczystość była wspólna. Możliwe, że to się nie zdarzy, ale według mnie to jest marzenie tej wspólnoty, którą przeżywaliśmy w 1980 roku. Dlatego zwracam się (do prezydenta - red.): panie prezydencie Nawrocki, niech pan usunie te bariery. One są niepotrzebne. My się porozumiemy. Po co one odgradzają jednych od drugich? - powiedział Borusewicz.

stocznia
Oświadczenie TVN24 w sprawie transmisji obchodów w Gdańsku z udziałem prezydenta
Polska
Donald Tusk
Tusk opublikował nagranie. Mówi o "prawdziwym cudzie"
Polska
KRYNKI WIZYTA DONALDA TUSKA I URSULI VON DER LEYEN
"Dosyć ustępstw" wobec Putina. Tusk i von der Leyen na granicy
Polska

Borusewicz: odruch serca wobec uchodźców jak "Solidarność" w 1980 roku

Następnie polityk nawiązał do antyukraińskich nastrojów, których przejawy są czasem widoczne w przestrzeni publicznej. - Byliśmy razem jeszcze niedawno i to była solidarność, ta piękna, bezinteresowna. Kiedy otworzyliśmy nasze domy, mieszkania na nieszczęsnych Ukraińców, którzy uciekali przed straszną wojną. Ta wojna nadal trwa. Protestuję przeciwko zamykaniem Polski przed tymi nieszczęśnikami. Oni uciekają przed bombardowaniem, przed artylerią. Oni też walczą za nas. Walczą w naszym interesie, bo w naszym interesie jest, żeby ta wojna nie przyszła na nasze terytorium, na terytorium Polski - ocenił Bogdan Borusewicz.

Polityk ocenił, że "odruch serca (Polaków - red.) po napadzie Rosji na Ukrainę, kiedy półtora miliona Ukraińców przyjechała tutaj i otworzyliśmy domy, mieszkania, to był odruch serca, to była ta 'Solidarność' jak w 1980 roku, jak w stanie wojennym". - Więc cieszę się, że tylu ludzi jest tutaj. To oznacza, że wszyscy, którzy są tutaj, pamiętają o tym zrywie, o tym pięknym okresie. Próbujmy w naszym życiu osobistym, także w życiu politycznym, próbujmy dojść do tego poziomu. Ja wiem, że to może jest niemożliwe, żeby Polak był tak dobrze nastawiony do drugiego Polaka. Ale próbujmy - zaapelował.

Borusewicz nawiązał także do incydentu, który miał miejsce w przeddzień sobotnich obchodów, gdy przedstawiciele Ostatniego Pokolenia spryskali pomarańczowym proszkiem tablice z 21 postulatami i historyczną Bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Dzisiaj nie jesteśmy razem". Szczecin już świętował, Gdańsk znów się podzielił

"Dzisiaj nie jesteśmy razem". Szczecin już świętował, Gdańsk znów się podzielił

Szczecin
Spryskali pomarańczowym proszkiem historyczną bramę Stoczni Gdańskiej

Spryskali pomarańczowym proszkiem historyczną bramę Stoczni Gdańskiej

- Grupa młodych chciała zaistnieć. Nie powinniśmy ich karać, powinniśmy im wytłumaczyć, że to nie jest miejsce do tego typu demonstracji. To nie jest miejsce, żeby takie rzeczy robić, nawet (rzeczy - red.) które nie są skierowane z agresją w stosunku do innego człowieka, ale z agresji do rzeczy może się zrodzić także agresja do innego człowieka - powiedział senator.

45. rocznica Porozumień Sierpniowych

45 lat temu w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisane zostało porozumienie między Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, reprezentującym ponad 700 zakładów z całej Polski; delegacja rządowa zgodziła się m.in. na utworzenie nowych, niezależnych, samorządnych związków zawodowych, prawo do strajku, budowę pomnika ofiar Grudnia 1970, transmisje niedzielnych mszy św. w Polskim Radiu i ograniczenie cenzury; przyjęto też zapis, że nowe związki zawodowe uznają kierowniczą rolę PZPR w państwie; uroczystość podpisania porozumienia transmitowała TVP.

TVN24 HD
Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Gadomski

Temat: NSZZ "Solidarność"

