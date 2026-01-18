Logo strona główna
Tech
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Technologia
|

Siedem lekcji z Australii zanim odetniemy nastolatkom media społecznościowe

Natalia Szostak
Natalia Szostak
Justyna Suchecka
Justyna Suchecka
Media społecznościowe, które zostały zakazane w Australii
Media społecznościowe, które zostały zakazane w Australii
Media społecznościowe mogą szkodzić młodzieży, dlatego politycy Koalicji Obywatelskiej planują iść drogą Australii. Ta właśnie ograniczyła nastolatkom dostęp do części platform. - Przyjmowanie zakazów przedstawia się jako "moralny obowiązek". Jednak pośpiech i wzmożenie nie służą najlepszym decyzjom - mówi Julian Sefton-Green, badacz narzędzi cyfrowych z Melbourne. Co jeszcze radzą politykom i rodzicom australijscy oraz polscy eksperci? Pytamy i odpowiadamy w TVN24+.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Od 10 grudnia 2025 roku w Australii obowiązuje ban na media społecznościowe dla osób poniżej 16. roku życia. Australijczycy często nazywają to nie "zakazem" korzystania, a "przesunięciem" wieku dostępu.
  • Wcześniej w tym kraju, podobnie jak w Polsce i innych miejscach na świecie, możliwość korzystania z platform społecznościowych miały nastolatki po ukończeniu 13. roku życia.
  • W ostatnich tygodniach Meta zamknęła 550 tysięcy kont. Ponad połowa z tej liczby dotyczy Instagrama.
  • Za niedopełnienie wymogu blokady dostępu do platform odpowiedzialnym za nie firmom grożą kary finansowe w wysokości do 49,5 miliona dolarów australijskich (około 120 miliona zł).
  • Z polskiego raportu "Internet dzieci" wynika, że obecnie 1,4 miliona dzieci poniżej 13. roku życia regularnie korzysta z mediów społecznościowych, choć już dziś nie pozwalają na to regulaminy platform.

Australia to pierwszy demokratyczny kraj na świecie, który zdecydował o ograniczeniu mediów społecznościowych również młodszym nastolatkom - tym poniżej 16. roku życia.

Od 10 grudnia platformy starają się weryfikować wiek użytkowników m.in. na podstawie ich aktywności online oraz zdjęć selfie - zrobionych samemu sobie.

Jedyną platformą, która jak dotąd postanowiła wejść na drogę prawną z australijskim rządem, jest Reddit.

Serwis społecznościowy pozywa rząd Australii. "Zakaz utrudnia debatę polityczną"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Serwis społecznościowy pozywa rząd Australii. "Zakaz utrudnia debatę polityczną"

BIZNES

Tymczasem podobne kroki próbują podejmować kolejne kraje. Z początkiem 2026 roku turecka minister rodziny i usług społecznych Mahinur Ozdemir Goktas ogłosiła, że jej kraj wprowadzi zakaz korzystania z platform społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia. - Nie możemy pozwolić, aby platformy społecznościowe traktowały nasze dzieci jak komercyjne towary - mówiła polityczka.

Prace nad podobnymi zmianami w Unii Europejskiej zapowiedziały już Francja i Dania. A 13 stycznia plan przygotowania projektu zapowiedzieli politycy Koalicji Obywatelskiej. Za poselski projekt ustawy mają odpowiadać ministra edukacji Barbara Nowacka oraz poseł Roman Giertych, przed dwiema dekadami również minister edukacji, bodaj najbardziej kontrowersyjny w historii.

Na opracowanie rozwiązań dali sobie czas do końca lutego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kolejny kraj zapowiada zakaz platform społecznościowych dla dzieci

Kolejny kraj zapowiada zakaz platform społecznościowych dla dzieci

Świat
Projekt Giertycha i Nowackiej. Chcą, żeby było jak w Australii

Projekt Giertycha i Nowackiej. Chcą, żeby było jak w Australii

Polska

Co powinna zawierać taka ustawa? Spytałyśmy tych, którzy efekty ograniczeń śledzą dokładnie, a często z bardzo bliska. Z badaczami i ekspertami z Polski oraz Australii rozmawiamy nieco ponad miesiąc od wprowadzenia zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla nastolatków.

OGLĄDAJ: Ograniczać, edukować, a gdzie odpowiedzialność firm? "Dzieci same się nie obronią"
pc

Ograniczać, edukować, a gdzie odpowiedzialność firm? "Dzieci same się nie obronią"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Oto siedem rad dla polskich polityków i polityczek (dla rodziców i edukatorów też), które zebrałyśmy w TVN24+.

Rozmawiajcie o tym z dziećmi codziennie

Dr Justine Humphry, specjalistka od kultury cyfrowej, medioznawstwa i komunikacji z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu w Sydney.

Kiedy w Australii weszły w życie przepisy dotyczące minimalnego wieku korzystania z mediów społecznościowych, wszystkie dziesięć platform objętych regulacją zadeklarowało, że zastosuje "rozsądne środki", aby uniemożliwić osobom poniżej 16. roku życia posiadanie kont.

Natalia Szostak
Natalia Szostak
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl. Prowadzi podcast "I co teraz?"
Justyna Suchecka
Justyna Suchecka
Dziennikarka tvn24.pl, ekspertka ds. edukacji. Prowadzi podcast "I co teraz?"
Czytaj także:
Protest przeciw postawie USA w sprawie Grenlandii. Kopenhaga, 17 stycznia
"Ameryko, odczep się od nas"
Świat
Pożar w Targanicach
Pożar na weselu, cztery osoby w szpitalu
Kraków
imageTitle
Historyczny dzień młodego polskiego skoczka. "Zastrzyk adrenaliny"
EUROSPORT
Straż pożarna
Tragedia koło Włocławka. Nie żyją matka i córka
Kujawsko-Pomorskie
Donald Trump przed wylotem do Michigan
Groźby Trumpa, umowa, "europejskie Oscary"
To warto wiedzieć
imageTitle
Dublet Prevca w Sapporo. Tomasiak zrehabilitował się za wpadkę
EUROSPORT
imageTitle
Niedzielny konkurs na Okurayamie miał tego samego bohatera
EUROSPORT
imageTitle
Snookerowi bogowie byli z Wilsonem. Wu Yize zapłacił najwyższą cenę
Najnowsze
Śnieg, słońce, błękit i lekki mróz
Niedziela pod znakiem słońca i mrozu
METEO
imageTitle
Czołówka Premier League pogubiła punkty. Szansa przed drużyną Polaka
EUROSPORT
imageTitle
Sensacja w Euro. Faworyci pokonani po fatalnym błędzie trenera
EUROSPORT
imageTitle
Osaka na kolizyjnym kursie ze Świątek. Chwali Wiktorowskiego
EUROSPORT
Stellan Skarsgard i Renate Reinsve
"Europejskie Oscary" przyznane. Polka wśród nagrodzonych
Kultura i styl
imageTitle
Show Bayernu w hicie. Rezerwowy wypracował cztery gole
EUROSPORT
Mróz
Ostrzeżenia IMGW. Niebezpieczny mróz w połowie kraju
METEO
imageTitle
Nieprawdopodobny wynik w meczu Francuzów. Padł rekord mistrzostw
EUROSPORT
Góry otaczające miejscowość Bad Hofgastein w Austrii - zdj. poglądowe
Lawiny w alpejskich kurortach. Zginęło pięć osób
METEO
Pożar w Myjomicach
Tragedia w Myjomicach. Biegły wskazał przyczynę pożaru
Poznań
MiG-29
"Polska podjęła decyzję". Ostatnie MiG-i za technologie dronowe
Artur Molęda
imageTitle
Podwójny sukces polskich bobsleistek. Podium w zawodach i bilety na igrzyska
EUROSPORT
imageTitle
Zabrakło 0,11 sekundy. Polak otarł się o podium mistrzostw Europy
EUROSPORT
Szymon Hołownia
"Brak chęci" u Hołowni. Petru o kulisach obrad w Polsce 2050
Polska
imageTitle
Hiszpanie z kolejną wygraną. Widoczni gracze z polskiej ligi
EUROSPORT
Zima, śnieg, noc
Noc będzie pogodna, ale trzeba się ciepło ubrać
METEO
imageTitle
Niesamowite zwroty akcji w Mastersie. Mistrz powrotów pierwszym finalistą
EUROSPORT
Płetwal błękitny
Limity prędkości w Kalifornii. Mają chronić... walenie
METEO
imageTitle
Polacy wypożyczyli samochód z muzeum. Wygrali nim Dakar Classic
EUROSPORT
Podpisanie umowy z Mercosurem
Unia Europejska podpisała umowę handlową z Mercosur
Świat
imageTitle
Solidny wynik polskiego biathlonisty. Samuelsson najlepszy w Ruhpolding
EUROSPORT
Brigitte Macron za konsolą dj-ską
Pierwsza DJ-ka Francji. Brigitte Macron porwała dzieci do tańca
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica