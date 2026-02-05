Zapłon gazu podczas robót ziemnych. Ewakuacja w Szczecinie

Zapłon gazu podczas robót ziemnych Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do uszkodzenia rury z gazem ziemnym doszło około godziny 9.30 przy ul. Łącznej 1 w Szczecinie. Na miejsce zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej.

Jak przekazał asp. Dariusz Schacht, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, obecnie strażacy zabezpieczają miejsce zdarzenia, a równolegle pogotowie gazowe pracuje nad tym, aby dostać się do rury zasilającej i odciąć dopływ gazu.

- Strażacy ewakuowali z pobliskiego budynku mieszkalnego 17 osób. Mają w schronienie w specjalnym autobusie, który został tam podstawiony - podkreślił.

Dodał, że druhowie polewają wodą elewację budynku, aby uchronić ją przed potencjalnym zawaleniem. "Działania strażaków są skoncentrowane na obronie, aby ograniczyć promieniowanie cieplne" - wyjaśnił.

Policja podjęła decyzję, aby - z uwagi na działania służb - czasowo wyłączyć z użytkowania odcinek drogi.

Więcej informacji wkrótce.

OGLĄDAJ: TVN24 HD