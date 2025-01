W związku z wypadkiem, do którego w piątek nad ranem doszło na autostradzie A11 w kierunku Berlina, przejście graniczne w Kołbaskowie będzie zamknięte do godziny 11. Zmotoryzowani są kierowani przez niemieckie służby objazdem na przejście graniczne w Rosówku. Ciężarówka po poślizgu stanęła w poprzek jezdni.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała, że do wypadku doszło ok. godz. 5 za przejściem Kołbaskowo-Pomellen, po niemieckiej stronie granicy. Utrudnienia potrwają 6 godzin, czyli do godz. 11. Wcześniejsze informacje mówiły, że przejazd przez Kołbaskowo w kierunku Berlina będzie utrudniony do godz. 8.