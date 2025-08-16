Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Skupili się na Srebrnym Wzgórzu, tysiące zabytków

|
Wykopaliska archeologiczne w Wolinie
Polsko-duńskie wykopaliska potrwają do 2027 roku
Źródło: TVN24
Polsko-duński zespół archeologów i studentów pracuje w Wolinie. W tym roku badacze skupili się na Srebrnym Wzgórzu, które w przeszłości miało być fragmentem wczesnośredniowiecznego portu. Dotychczas udało im się znaleźć wiele śladów i przedmiotów wskazujących na obecność Słowian na tym terenie.

Od 7 lipca na terenie Srebrnego Wzgórza w Wolinie trwają międzynarodowe wykopaliska archeologiczne, które mają pomóc odnaleźć ślady wczesnośredniowiecznego portu i lepiej zrozumieć wspólną historię Skandynawów i Słowian w epoce Wikingów.

Nieinwazyjne badania wykorzystujące georadar, prześwietlające grunt i wykopaliska archeologiczne mają wyznaczyć główny obszar aktywności morskiej Wolina, który był jednym z najważniejszych portów handlowych nad Bałtykiem w IX-XII wieku.

Wykopaliska archeologiczne na Srebrnym Wzgórzu w Wolinie
Wykopaliska archeologiczne na Srebrnym Wzgórzu w Wolinie
Źródło: TVN24

"Jesteśmy zaskoczeni"

Doktor Wojciech Filipowiak z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, który prowadzi wykopaliska wyjaśnił, że na pierwszym, tegorocznym etapie wykonano wykop o wymiarach osiem na dwanaście metrów w części portowej Srebrnego Wzgórza.

- Chcemy zrekonstruować, w którym miejscu w Wolinie płynęła woda. Porty są sercami ówczesnych miast i handel morski jest najważniejszy dla ich ekonomii. Znaleziska i ilość tych nawarstwień, czyli pozostałości po ówczesnych ludziach, zaskoczyła nas, mimo tego, że od lat tutaj pracujemy i wiemy jak bogate jest to stanowisko. I tak jest to ogromna liczba zabytków idąca już w tysiące - powiedział.

Obecnie naukowcy i studenci są już na warstwie ziemi, która datowana jest na okres X-XI wieku. - Wiemy, że pod spodem znajduje się warstwa starsza z zachowanymi drewnianymi fragmentami nabrzeży. Prawdopodobnie tę część będziemy eksplorować w przyszłym roku - dodał.

W tym roku zaplanowano także inne sondaże na pozostałych stanowiskach, czyli Wolińskiej Kępie i Wzgórzu Wisielców.

Wolin Wykopaliska 1
"Zabytki masowe idą już w tysiące"
Źródło: TVN24

ZOBACZ TAKŻE: Odnaleziono późnośredniowieczną monetę Gryfitów

Tysiące zabytków masowych

Natalia Tarasow, studentka piątego roku archeologii na Uniwersytecie Gdańskim, wyjaśniła, że dzień na wykopaliskach zaczyna się od odebrania sprzętu potrzebnego do dalszej pracy w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

- Sprzątamy stanowisko po nocy i ściągamy wszystkie wyschnięte kawałki ziemi. Po odpowiedniej dokumentacji zaczynamy eksplorację warstw. Tutaj na tym stanowisku robimy to warstwami naturalnymi, więc mamy tutaj pewne nierówności terenu - powiedziała. - Zasadniczo używamy narzędzi, które pozwolą nam na delikatną eksplorację warstwy tak, aby nie zniszczyć artefaktów, które mogą znajdować się w środku niej. Żadne szpadle czy łopaty raczej nie są używane - dodała.

Doktor Filipowiak wyjaśnił, że zabytki masowe idą już w tysiące. - Chodzi przede wszystkim o fragmenty naczyń, pokonsumpcyjnych fragmentów kości zwierzęcych. Znaleziono także igły kościane, przekłuwacze kościane, różnorakie paciorki czy metalowe nity, które używane były do zabiegów szkutniczych - dodał.

Odnaleziona igła kościana
Odnaleziona igła kościana
Źródło: tvn24.pl

CZYTAJ TEŻ: Odkryli garnek ze złotem, może mieć ponad dwa tysiące lat. "Znaleźliśmy koniec tęczy"

Pierwsze międzynarodowe wykopaliska

Wolin ma kluczowe znaczenie nie tylko dla historii Polski i Danii oraz ich wzajemnych relacji. Wykopaliska archeologiczne na poziomie planowanym w tym projekcie mogą przynieść zupełnie nowe rezultaty - powiedział Profesor Marian Rębkowski, dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Współpraca z Duńczykami określana jest jako "wyjątkowa z wielu względów". Wśród nich wskazuje się powiązania ekonomiczne, polityczne i być może ideologiczne średniowiecznego Wolina z ówczesną Danią. Jednym z celów projektu jest także wzmacnianie polsko-duńskich relacji. Archeolodzy wskazują także, że niektóre miejsce zostaną zbadane po raz pierwszy, co może być szansą na oryginalne odkrycia i zmianę w wiedzy o mieście.

Wykopaliska są także pierwszymi międzynarodowymi badaniami w Wolinie. Poza naukowcami biorą w nich udział studenci z Uniwersytetu w Aarhus oraz polskich uczelni. Do tej pory wykopaliska odwiedzili studenci z Danii, Słowenii, a także Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Uniwersytetu Szczecińskiego.

Z naukowcami współpracują: gmina Wolin, Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów "Wolin-Jomsborg-Vineta" oraz Muzeum w Moesgaard.

Pierwszy etap wykopalisk zakończy się w sierpniu tego roku.

Liczą, że działania przyczynią się do wpisania na listę UNESCO

Wykopaliska są elementem szerszej strategii zainicjowanej przez doktora Wojciecha Filipowiaka z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz doktor Karolinę Kokorę, ówczesną dyrektorkę Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie.

- Chcemy, aby przeprowadzane badania obrosły społecznymi działaniami, które przyczynią się do wpisania Wolina najpierw na listę pomników historii, a dopiero potem na listę UNESCO - wyjaśnił. - Tego typu stanowiska, rzadkie, słynne z okresu Wikingów, w Danii czy Szwecji już od dawna są wpisane na listę, więc nie jest to żaden precedens, ale w kontekście naszego województwa zachodniopomorskiego byłoby to wyjątkowe - dodał.

Trzyletnie badania są sfinansowane przez Fundację Salling oraz Fundację Badawcza Uniwersytetu w Aarhus. Ich koszt to ponad pięć milionów koron duńskich (ponad 2,78 mln zł).

Pierwszy etap wykopalisk na Srebrnym Wzgórzu
Wykopaliska archeologiczne w Wolinie
Wykopaliska archeologiczne w Wolinie
Źródło: TVN24
Wykopaliska archeologiczne w Wolinie
Wykopaliska archeologiczne w Wolinie
Źródło: TVN24
Wykopaliska archeologiczne w Wolinie
Wykopaliska archeologiczne w Wolinie
Źródło: TVN24
Wykopaliska archeologiczne w Wolinie
Wykopaliska archeologiczne w Wolinie
Źródło: TVN24
Wykopaliska archeologiczne w Wolinie
Wykopaliska archeologiczne w Wolinie
Źródło: TVN24
Wykopaliska archeologiczne w Wolinie
Wykopaliska archeologiczne w Wolinie
Źródło: TVN24
Wykopaliska archeologiczne w Wolinie
Wykopaliska archeologiczne w Wolinie
Źródło: TVN24
Wykopaliska archeologiczne w Wolinie
Wykopaliska archeologiczne w Wolinie
Źródło: TVN24
Wykopaliska archeologiczne w Wolinie
Wykopaliska archeologiczne w Wolinie
Źródło: TVN24
Wykopaliska archeologiczne w Wolinie
Wykopaliska archeologiczne w Wolinie
Źródło: TVN24
Wykopaliska archeologiczne w Wolinie
Wykopaliska archeologiczne w Wolinie
Źródło: TVN24
Wykopaliska archeologiczne w Wolinie
Wykopaliska archeologiczne w Wolinie
Źródło: tvn24.pl
Wykopaliska archeologiczne w Wolinie
Wykopaliska archeologiczne w Wolinie
Źródło: tvn24.pl
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: Matylda Rozpędek

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
ArcheologiaZachodniopomorskie
Matylda Rozpędek
Czytaj także:
imageTitle
Rewelacyjna 16-latka z zawodowym kontraktem. Zalał ją hejt. Powód? Trądzik
Najnowsze
imageTitle
Robertson czaruje w finale. O'Sullivan pod ścianą
Najnowsze
Rosyjscy żołnierze w obwodzie kurskim
Tworzenie "iluzji sukcesów na froncie". Nowa taktyka rosyjskiej propagandy
Świat
Piorun, dzień, niebo
Gdzie jest burza? Tutaj słychać grzmoty
METEO
Utrudnienia w kursowaniu tramwajów (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzyły się tramwaje. Kilkanaście osób poszkodowanych, w tym dzieci
Kujawsko-Pomorskie
W Brazylii co pół godziny przychodzi na świat dziecko, którego matką jest dziewczynka w wieku 10-14 lat
W tym kraju co pół godziny nastolatka rodzi dziecko
Świat
Kierowca zdołał się ewakuować
Palił się samochód. Kierowca musiał uciekać
Katowice
Syn stracił smartfona, ojciec ruszył na poszukiwania (zdj. ilustracyjne)
Ta forma płatności zostanie wyłączona. Komunikat banku
BIZNES
imageTitle
Były kierowca Formuły 1 trafił do szpitala
EUROSPORT
Władze gminy czują się podwójnie zobligowane, by wyjaśnić tę sprawę
"Nasz komunikat o tym zdarzeniu brzmi jak nekrolog"
Poznań
slup energetyczny prad shutterstock_2300577241
Trzęsienie ziemi w Australii. Kilkanaście tysięcy domów bez prądu
METEO
Biały Dom
Europejscy liderzy, Zełenski i Trump. Jest zaproszenie do Białego Domu
Świat
Rzeka Wkra, Lubowidz (Mazowieckie)
Setki kilogramów martwych ryb we Wkrze. Wojewoda o możliwej przyczynie
WARSZAWA
Ktoś podpalił radiowóz
Spłonął radiowóz. Podejrzana 33-latka ugryzła policjantkę
Szczecin
imageTitle
Bramkarz triumfatora Ligi Mistrzów usłyszał wyrok za doping
EUROSPORT
BEMY
"Przez wiele lat szukaliśmy własnego brzmienia". Zespół BeMy zagra w Sopocie
Kultura i styl
"Kary za korzystanie z własnej studni!?" Duże uproszczenie
"Kary za korzystanie z własnej studni"? Ministerstwo: "trwa analiza problemu"
Gabriela Sieczkowska
Władimir Putin po wylądowaniu na Alasce
Czerwony dywan i zielone światło dla Putina. "Wszyscy byli zaskoczeni"
Świat
Konferencja Władimira Putina i Donalda Trumpa
"Artykuł 5." dla Ukrainy? Kanclerz Niemiec zabrał głos
Świat
kalkulator laptop biznesmen shutterstock_618253610_S
Kłopoty tysięcy firm. Niepokojące dane
BIZNES
Donald Tusk
Tusk: gra o przyszłość Ukrainy weszła w decydującą fazę
Polska
Andrzej Mroczek
Były funkcjonariusz o zatrzymaniu 17-letniej Victorii: policjantów zjadła rutyna
Polska
imageTitle
Świątek rozbawiła kibiców po awansie i dała im do myślenia
EUROSPORT
Do wypadku doszło w miejscowości Unin
Kierowca potrącił dwoje dzieci
WARSZAWA
Zełenski
Zełenski zabrał głos. "Należy utrzymywać presję na Rosję, dopóki trwa agresja"
Świat
Plaża nad Bałtykiem
Czerwone flagi na kąpieliskach. Tu nie można wchodzić do wody
METEO
imageTitle
Radość w Barcelonie. Zgłoszono ważnych piłkarzy
EUROSPORT
Policja zatrzymała partnera 44-latki zaatakowanej nożem (zdj. ilustracyjne)
Zwłoki 66-latki w mieszkaniu. Zatrzymano jej syna
Katowice
unia europejska ukraina flaga flagi shutterstock_2177089329
"Ważny postęp". Europejscy przywódcy o spotkaniu Trump-Putin
Świat
shutterstock_1384674644
Sytuacja "wymknęła się spod kontroli". Sieć handlowa reaguje
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica