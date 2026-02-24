Woda na S6, trasa zablokowana w obu kierunkach

Na Pomorzu mamy do czynienia z licznymi podtopieniami Źródło: TVN24

Droga ekspresowa S6 między węzłami Karwice a Sławno Zachód jest zablokowana w obu kierunkach - do Szczecina i Gdańska.

"Trasa pozostanie nieprzejezdna jeszcze przez kolejnych kilka godzin, do czasu wypompowania wody roztopowej z utworzonych na trasie zastoisk" - podał dyżurny Punktu Informacji Drogowej szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Jezdnia w obu kierunkach jest całkowicie nieprzejezdna Źródło: Piotr Kowala/PAP

Z informacji przekazanych przez rzecznika zachodniopomorskiej straży pożarnej asp. Dariusza Schachta wynika, że we wtorek na miejsce skierowanych zostało pięć zastępów straży pożarnej.

- Ich zadaniem jest wypompowanie wody z jezdni przy użyciu pomp wysokiej wydajności - powiedział strażak.

Strażacy od wtorkowego poranka wypompowują wodę z jezdni Źródło: Piotr Kowala/PAP

Objazdy prowadzone są starym przebiegiem drogi krajowej nr 6. Tworzą się tam korki.

Opracowała Natalia Grzybowska