Strażacy uratowali wronę, która zaplątała się w żyłkę wędkarską

Do zdarzenia doszło 20 lipca na terenie gminy Widuchowa. Strażacy ochotnicy zostali wezwani, by pomóc wronie. Ptak zaplątał się na jednym z drzew w żyłkę wędkarską i nie potrafił się wydostać.

Zwierzę zostało oswobodzone, ale miało złamaną nóżkę i wymagało natychmiastowej pomocy weterynarza.

"Zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich wędkarzy i osób wypoczywających nad wodą: nie wyrzucajcie żyłek, plecionek ani innych śmieci do środowiska! Takie odpady to cicha, ale śmiertelnie niebezpieczna pułapka dla dzikich zwierząt. Zabierzcie ze sobą wszystko, co przynieśliście nad wodę" - zaapelowali strażacy na swoim profilu w mediach społecznościowych.

