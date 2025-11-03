Chodził po mieście z nożem, próbował zaatakować psa

Chodził po Wałczu z nożem i próbował zaatakować psa Źródło: KPP Wałcz

Policjanci z Wałcza otrzymali zgłoszenia od mieszkańców o mężczyźnie, który stwarzał "realne zagrożenie dla przechodniów" - chodził z nożem w dłoni. Próbował też ugodzić nożem psa, uszkadzając przy tym siatkę ogrodzeniową, za którą znajdowało się zwierzę. Funkcjonariusze zatrzymali go niedługo później. Mężczyzna miał przy sobie haszysz, a w jego mieszkaniu policjanci zabezpieczyli kolejne środki psychotropowe.

Tymczasowo aresztowany

Komendant Powiatowy Policji w Wałczu wystąpił z wnioskiem do prokuratora o tymczasowe aresztowanie 37-latka.

- Zarówno prokurator, jak i sędzia byli jednomyślni co do zastosowania wobec niego środka izolacyjnego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Mężczyzna dobrze znany jest organom ścigania. Był już wcześniej wielokrotnie karany - przekazała Komenda Powiatowej Policji w Wałczu.

