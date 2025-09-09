Atak nożownika przed sklepem. 42-latek raniony w brzuch

Do zdarzenia doszło w Szczecinku Źródło: tvn24

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 8 września przed godziną 22 w Szczecinku (woj. zachodniopomorskie). Dyżurujący policjant otrzymał informację o tym, że pod sklepem na terenie miasta doszło do bójki grupy osób.

Aspirant sztabowy Anna Matys, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku, przekazała, że funkcjonariusze zatrzymali 28-letniego mężczyznę, przy którym znaleźli nóż. - Chwilę wcześniej mężczyzna ranił nim 42-latka w brzuch. Pokrzywdzony został zaopatrzony przez policjantów do czasu przyjazdu karetki - dodała.

Według ustaleń służb, zatrzymany chwilę przed zdarzeniem, idąc ulicą Jana Pawła II, wskoczył na maskę jadącego z przeciwka pojazdu marki Peugeot, uszkadzając w nim szybę przednią.

Policja prowadzi czynności i wyjaśnia okoliczności zdarzenia.