Do zatrzymań, jak przekazał zastępca prokuratora okręgowego ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu płk Bartosz Okoniewski, doszło w poniedziałek.

- Na polecenie śledczych żołnierze Żandarmerii Wojskowej zabezpieczyli dokumentację w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie i zatrzymali dwie osoby pełniące kierownicze stanowiska w placówce - przekazał płk Okoniewski.

Nie trafili do aresztu

- Przedstawiono im zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. Zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze - powiedział prokurator.

Dodał, że w tej sprawie zatrzymano także osobę spoza lecznicy.

Sprawa przetargów

Prok. Okoniewski zaznaczył, że postępowanie jest w toku, dlatego dla dobra śledztwa nie przekazuje szczegółowych informacji na jego temat. Wskazał, że sprawa dotyczy postępowań przetargowych, w których uczestniczył szczeciński szpital.

