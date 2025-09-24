Do zatrzymań, jak przekazał zastępca prokuratora okręgowego ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu płk Bartosz Okoniewski, doszło w poniedziałek.
- Na polecenie śledczych żołnierze Żandarmerii Wojskowej zabezpieczyli dokumentację w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie i zatrzymali dwie osoby pełniące kierownicze stanowiska w placówce - przekazał płk Okoniewski.
Nie trafili do aresztu
- Przedstawiono im zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. Zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze - powiedział prokurator.
Dodał, że w tej sprawie zatrzymano także osobę spoza lecznicy.
Sprawa przetargów
Prok. Okoniewski zaznaczył, że postępowanie jest w toku, dlatego dla dobra śledztwa nie przekazuje szczegółowych informacji na jego temat. Wskazał, że sprawa dotyczy postępowań przetargowych, w których uczestniczył szczeciński szpital.
