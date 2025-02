Jest akt oskarżenia przeciwko 39-latkowi, który zaatakował kierowcę autobusu za jego narodowość

Do szczecińskiego sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 39-latkowi, który zaatakował kierowcę autobusu miejskiego w związku z jego narodowością. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czyny i odmówił złożenia wyjaśnień. Do ataku doszło 28 października 2024 roku.

"W skierowanym do sądu akcie oskarżenia prokurator oskarżył Daniela P. o to, że działając publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, a także z powodu przynależności narodowej stosował przemoc wobec kierowcy autobusu miejskiego, będącego obywatelem Gruzji Małkhaza R. w ten sposób, że kopał go oraz kilkukrotnie uderzył pięścią w twarz, powodując mu obrażenia twarzy na okres nieprzekraczający 7 dni" - czytamy w komunikacie prokuratury.