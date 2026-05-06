Szczecin Szokujące działania nastolatków. Dwa napady w dwa dni Oprac. Rafał Molenda |

Do zdarzenia doszło w Szczecinie Źródło: Google Earth

Nieletni przestępcy napadli na dwie osoby w Szczecinie. Najpierw zaatakowali gazem pieprzowym i pałką teleskopową. Obezwładnili mężczyznę i zabrali jego torbę wraz z zawartością o wartości 1200 złotych.

Pałka teleskopowa użyta podczas napadu Źródło: KMP w Szczecinie

Kolejnego dnia nastolatkowie ukradli dokument tożsamości innej osobie. Później, w pobliżu jednego ze sklepów, zaczepili pokrzywdzonego. Grozili mu pistoletem ASG i zażądali wypłaty 3000 zł z konta. Grozili przy tym pozbawieniem życia.

Pistolet ASG, którym posługiwali się nastoletni sprawcy Źródło: KMP w Szczecinie

Sprawcy zostali zatrzymani przez policjantów. Według informacji przekazanych przez mundurowych, jeden z nich miał przy sobie marihuanę najprawdopodobniej przeznaczoną do sprzedaży.

Sąd zdecydował, że nastolatkowie trzy miesiące spędzą w schronisku dla nieletnich. Zgodnie z decyzją sądu dane dotyczące wieku sprawców i poszkodowanych są niejawne.