Szokujące działania nastolatków. Dwa napady w dwa dni
Nieletni przestępcy napadli na dwie osoby w Szczecinie. Najpierw zaatakowali gazem pieprzowym i pałką teleskopową. Obezwładnili mężczyznę i zabrali jego torbę wraz z zawartością o wartości 1200 złotych.
Kolejnego dnia nastolatkowie ukradli dokument tożsamości innej osobie. Później, w pobliżu jednego ze sklepów, zaczepili pokrzywdzonego. Grozili mu pistoletem ASG i zażądali wypłaty 3000 zł z konta. Grozili przy tym pozbawieniem życia.
Sprawcy zostali zatrzymani przez policjantów. Według informacji przekazanych przez mundurowych, jeden z nich miał przy sobie marihuanę najprawdopodobniej przeznaczoną do sprzedaży.
Sąd zdecydował, że nastolatkowie trzy miesiące spędzą w schronisku dla nieletnich. Zgodnie z decyzją sądu dane dotyczące wieku sprawców i poszkodowanych są niejawne.
