Zderzenie radiowozu z autobusem. 11 osób poszkodowanych, w tym dzieci

Na ulicy Batalionów Chłopskich w Szczecinie doszło do zderzenia autobusu miejskiego z policyjnym radiowozem. Jedenaście osób zostało poszkodowanych, wśród nich są dzieci, a także dwóch policjantów, którzy byli zakleszczeni w pojeździe. Na miejscu pracuje policja, pogotowie i straż pożarna. Do zderzenia doszło, gdy patrol policji ruszył w pościg za pojazdem osobowym.

Do zdarzenia doszło 26 lipca na ulicy Batalionów Chłopskich 67 w Szczecinie. Autobus miejski z niewiadomych na razie przyczyn zderzył się z radiowozem policyjnym.

Łącznie w zdarzeniu poszkodowanych zostało 11 osób, dziewięć zostało przewiezionych do szpitala.

Kierowca uciekał przed kontrolą policyjną

Paweł Pankau, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, powiedział, że do zderzenia doszło, gdy patrol policji ruszył w pościg za pojazdem osobowym, który nie zatrzymał się do kontroli. - Prowadzone są czynności policyjne, przesłuchiwani świadkowie, kierowca, który nie zatrzymał się do kontroli, jest dalej poszukiwany - dodał.