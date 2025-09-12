Przewoził migrantów, wjechał w pojazd Straży Granicznej i uciekł

Kierwiński: kontrole graniczne przedłużone Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O wydaniu listu gończego służby poinformowały w piątek. Jak przekazał Tadeusz Gruchalla z zespołu prasowego Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, do zdarzenia doszło 27 sierpnia na drodze krajowej nr 31, w pobliżu Szczecina przy granicy z Niemcami. Poszukiwany nie zatrzymał się do kontroli drogowej.

"Kierowca podjął ucieczkę, stwarzając realne zagrożenie dla życia i zdrowia funkcjonariuszy oraz innych uczestników ruchu drogowego. W trakcie ucieczki kierowca celowo wjechał w oznakowany pojazd Straży Granicznej, powodując jego uszkodzenie. W wyniku zdarzenia doszło do czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, za co grozi odpowiedzialność karna" - przekazał Tadeusz Gruchalla.

Jak dodał, mężczyzna poruszał się pojazdem osobowym, w którym znajdowało się trzech migrantów.

"W trakcie ucieczki wysadził dwoje z nich, po czym – jadąc dalej w sposób niekontrolowany – stracił panowanie nad kierownicą i wypadł z drogi. Następnie porzucił pojazd i zbiegł z miejsca zdarzenia pieszo" - poinformował Gruchalla.

Służby apelują o ostrożność

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód w Szczecinie wydała za poszukiwanym mężczyzną list gończy.

"Wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek informacje, mogące pomóc w ujęciu poszukiwanego, proszone są o pilny kontakt z najbliższą jednostką Straży Granicznej lub telefonicznie pod numerem alarmowym 112. Gwarantujemy anonimowość" - czytamy w komunikacie Straży Granicznej.

Poszukiwany to 40-letni obywatel Uzbekistanu Turgunboy Ortikov.

"Apelujemy o zachowanie ostrożności, aby nie podejmować prób ujęcia tego mężczyzny na własną rękę" - podsumował Gruchalla.

Turgunboy Ortikov poszukiwany listem gończym Źródło: Morski Oddział Straży Granicznej