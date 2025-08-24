Pożar zakładu opon. Wydano alert RCB

Pożar wybuchł w zakładzie zajmującym się obróbką przetwarzania opon w Szczczecinie, przy ul. Ks. Kujota. W hali znajdowały się oleje i rozdrobnione opony. - Na miejscu zdarzenia było 10 osób, które zostały ewakuowane. Jedna z nich została poszkodowana - przekazał w nocy dyżurny stanowiska kierowania KM PSP w Szczecinie.
Jak wynika z informacji przekazanych przez strażaka, na miejsce udało się 20 zastępów straży pożarnej.
Rano starszy kapitan Franciszek Goliński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, poinformował, że wejście do budynku jest ograniczone. Działania gaśnicze są prowadzone z zewnątrz budynku. Pożar nie rozprzestrzenia się, ale wciąż nie został ugaszony.
Wydano alert RCB
W nocy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców Szczecina.
"Uwaga! Pożar w zakładzie przetwarzającym opony w Szczecinie (ul. Ks. Kujota). Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Nie otwieraj okien. Śledź komunikaty służb." - przekazano w komunikacie.
Oficer prasowy KM PSP w Szczecinie dodał, że hala znajduje się w części przemysłowej miasta. - Z uwagi na to, że pali się materiał w postaci rozdrobnionych opon, strażacy potrzebują do tego dużych ilości wody i środków gaśniczych - przekazał Goliński.
