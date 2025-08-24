Pożar zakładu opon. Wydano alert RCB

Pożar hali w Szczecinie Źródło: TVN24

Pożar wybuchł w zakładzie zajmującym się obróbką przetwarzania opon w Szczczecinie, przy ul. Ks. Kujota. W hali znajdowały się oleje i rozdrobnione opony. - Na miejscu zdarzenia było 10 osób, które zostały ewakuowane. Jedna z nich została poszkodowana - przekazał w nocy dyżurny stanowiska kierowania KM PSP w Szczecinie.

Jak wynika z informacji przekazanych przez strażaka, na miejsce udało się 20 zastępów straży pożarnej.

Rano starszy kapitan Franciszek Goliński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, poinformował, że wejście do budynku jest ograniczone. Działania gaśnicze są prowadzone z zewnątrz budynku. Pożar nie rozprzestrzenia się, ale wciąż nie został ugaszony.

Pożar zakładu w Szczecinie IMG-20250824-WA0002 Źródło: TVN24 IMG-20250824-WA0001 Źródło: TVN24 IMG-20250824-WA0000 Źródło: TVN24

Wydano alert RCB

W nocy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców Szczecina.

"Uwaga! Pożar w zakładzie przetwarzającym opony w Szczecinie (ul. Ks. Kujota). Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Nie otwieraj okien. Śledź komunikaty służb." - przekazano w komunikacie.

"Uwaga! Pożar w zakładzie przetwarzającym opony w Szczecinie (ul. Ks. Kujota). Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Nie otwieraj okien. Śledź komunikaty służb."



Alert RCB został uruchomiony w Szczecinie (województwo zachodniopomorskie). pic.twitter.com/pGCmC5Mib6 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) August 24, 2025 Rozwiń Alert RCB w Szczecinie Źródło: X

Oficer prasowy KM PSP w Szczecinie dodał, że hala znajduje się w części przemysłowej miasta. - Z uwagi na to, że pali się materiał w postaci rozdrobnionych opon, strażacy potrzebują do tego dużych ilości wody i środków gaśniczych - przekazał Goliński.

