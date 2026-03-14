Policjant uratował młodego nietoperza

Do zdarzenia doszło w Szczecinie

Funkcjonariusz z wydziału do walki z przestępczością narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie w drodze na służbę zauważył na chodniku niewielkie zwierzę. Był to młody nietoperz, który najprawdopodobniej stracił orientację albo był osłabiony. Policjant zainteresował się jego losem.

Ostrożnie zabezpieczył zwierzę i przewiózł je do komendy. Tam funkcjonariusze skontaktowali się z fundacją zajmującą się pomocą i ochroną nietoperzy. Zwierzę trafiło pod opiekę wolontariuszki.

Jak się okazało, był to borowiec wielki - przedstawiciel jednego z największych gatunków nietoperzy występujących w Polsce. Jego stan nie wymagał interwencji weterynaryjnej. Po krótkiej obserwacji wolontariuszka stwierdziła, że zwierzę jest w dobrej kondycji i może dochodzić do pełni sił pod opieką specjalistów z fundacji.

Na pamiątkę interwencji nietoperz otrzymał imię "Aspirant" - w nawiązaniu do policjanta, który jako pierwszy udzielił mu pomocy.

