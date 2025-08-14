Pisał o dofinansowaniu z KPO dla brata radnej. Tyle, że ona brata nie ma

Do zdarzenia doszło w Szczecinie Źródło: Google Earth

Informacje dotyczące Urszuli Pańki pojawiły się w artykule "Kolega Grodzkiego i Nitrasa wypłaca środki z KPO" z 13 sierpnia. Czytamy w nim: "Na przykład dofinansowanie w wysokości pół miliona złotych na 'dywersyfikację usług' przydzielono firmie brata szczecińskiej radnej Urszuli Pańki (kiedyś działaczka PO, dziś w ugrupowaniu prezydenta Szczecina Piotra Krzystka)".

Po tej publikacji do tych doniesień odniosła się przywołana w tekście Urszula Pańka.

"FAKE NEWS. Lokalny 'dziennikarz' Tomasz Duklanowski postanowił napisać o mnie… bajkę. Wymyślił mi brata, którego nie mam" - napisała.

Jak dodała, to nie jedyny błąd - Duklanowski błędnie przypisał jej też przynależność do klubu radnych. "'Przepisał' mnie do klubu Prezydenta Krzystka - od zawsze jestem w PO" - wskazała.

"Wstyd, że lokalny 'dziennikarz' tworzy takie fantazje. Prawda to jednak luksus, na który nie każdy może sobie pozwolić" - zakończyła.

W komentarzach przyznała, że zastanawiała się nad skierowaniem sprawy do sądu.

Pomylił radne

Do tych informacji odniósł się autor tekstu. Na portalu X sprostował zawarte w tekście informacje dotyczące Urszuli Pańki.

"W rzeczywistości chodzi o radna Jolantę Balicka, wcześniej działaczkę PO, dziś w ugrupowaniu prezydenta Szczecina Piotra Krzystka, które wspólnie z PO tworzy koalicje w Radzie Miejskiej" (pisownia oryginalna - dop. red.) - napisał, po czym przeprosił szczecińską radną.

Jolanta Balicka Platformę Obywatelską opuściła w 2011 roku podczas swojej drugiej kadencji w Radzie Miasta Szczecina. Zasiada w niej nieprzerwanie od 2007 roku.

Ujawnił dane ofiary pedofila

O Tomaszu Duklanowskim głośno było pod koniec 2022 roku. 29 grudnia Radio Szczecin, którego był redaktorem naczelnym, ujawniło dane pozwalające na identyfikację ofiary pedofila. Sprawa dotyczyła syna posłanki PO Magdaleny Filiks. Chłopiec miał 15 lat. Trzy miesiące później popełnił samobójstwo.