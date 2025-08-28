Ktoś podał się za pracownika banku i wyłudził pieniądze. Szukają mężczyzny ze zdjęcia

Uwierzyli w szybki zysk, stracili oszczędności życia. Po metodzie "na wnuczka" przyszła metoda "na inwestycję" Źródło: Marcin Barszcz/Fakty po Południu TVN24

Funkcjonariusze pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo, prowadzą postępowanie dotyczące oszustwa. Do przestępstwa doszło 24 kwietnia 2025 roku.

Szukają mężczyzny, który wypłacił pieniądze

"Sprawca, podając się za pracownika banku, wprowadził pokrzywdzoną w błąd i nakłonił ją do wypłacenia pieniędzy z konta bankowego oraz wpłacenia ich na inne konto przy wykorzystaniu kodów Blik. Do wypłaty pieniędzy doszło w Bytomiu, przy ulicy Francuskiej" - czytamy w komunikacie policji.

Szczecińska policja opublikowała wizerunek mężczyzny, który dokonał wypłat w bankomacie i proszą osoby, które go rozpoznają lub posiadają istotne informacje na jego temat, o kontakt. Informacje można przekazywać telefonicznie: 47 78 14 642, 47 78 19 102, lub osobiste stawiennictwo w Komisariacie Policji Szczecin Niebuszewo.

Wizerunek poszukiwanego mężczyzny Źródło: KMP Szczecin