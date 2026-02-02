Na chodnikach "szklanka", szczecińska ortopedia wstrzymuje przyjęcia

- Część chodników i osiedlowych uliczek w mieście jest pokryta warstwą lodu. W weekend była masakra, w poniedziałek niektóre są już posypane piaskiem. Ale w wielu miejscach nadal ciężko się poruszać - opisuje w rozmowie z tvn24.pl mieszkanka Szczecina.
Jest ślisko, są i wypadki. O wstrzymaniu planowych przyjęć poinformowała w poniedziałek po południu Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 PUM w Szczecinie. W komunikacie przekazano, że decyzja jest spowodowana trudnymi warunkami atmosferycznymi i gwałtownym wzrostem liczby pacjentów przyjmowanych w trybie nagłym z powodu urazów nóg i rąk.
"Decyzja ta została podjęta wyłącznie w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych Pacjentów, aby zapewnić nieprzerwaną, szybką i skuteczną pomoc osobom wymagającym pilnej interwencji medycznej" – podała klinika.
Pacjenci w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia są przyjmowani bez zmian, a pacjenci planowi mają zostać indywidualnie poinformowani o nowych terminach zabiegów. Nie zmienia się też nic w zakresie świadczeń dla pacjentów onkologicznych.
Autorka/Autor: wini, lulu
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24