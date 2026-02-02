Na chodnikach "szklanka", szczecińska ortopedia wstrzymuje przyjęcia

Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek mówi o mrozach i zmianie pogody Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Część chodników i osiedlowych uliczek w mieście jest pokryta warstwą lodu. W weekend była masakra, w poniedziałek niektóre są już posypane piaskiem. Ale w wielu miejscach nadal ciężko się poruszać - opisuje w rozmowie z tvn24.pl mieszkanka Szczecina.

Jest ślisko, są i wypadki. O wstrzymaniu planowych przyjęć poinformowała w poniedziałek po południu Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 PUM w Szczecinie. W komunikacie przekazano, że decyzja jest spowodowana trudnymi warunkami atmosferycznymi i gwałtownym wzrostem liczby pacjentów przyjmowanych w trybie nagłym z powodu urazów nóg i rąk.

Tak wyglądają niektóre chodniki w Szczecinie Źródło: TVN24

"Decyzja ta została podjęta wyłącznie w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych Pacjentów, aby zapewnić nieprzerwaną, szybką i skuteczną pomoc osobom wymagającym pilnej interwencji medycznej" – podała klinika.

Pacjenci w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia są przyjmowani bez zmian, a pacjenci planowi mają zostać indywidualnie poinformowani o nowych terminach zabiegów. Nie zmienia się też nic w zakresie świadczeń dla pacjentów onkologicznych.

"Szklanka" na chodnikach w Szczecinie Źródło: TVN24

OGLĄDAJ: TVN24 HD