Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Dziecko zmarło, a ona brała na nie pieniądze

Zatrzymana kobieta
Szczecin
Źródło: Google Earth
Policjanci zatrzymali 32-latkę podejrzaną o wyłudzenie świadczeń socjalnych na ponad 27 tysięcy złotych. Kobieta, jak podała policja, pobierała pieniądze na swoje zmarłe dziecko.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kobieta pobierała świadczenia wypłacane przez Szczecińskie Centrum Świadczeń, mimo że nie była już do nich uprawniona. Świadczenia były przyznane w związku z opieką nad dzieckiem, które zmarło. Chodzi o ponad 27 tysięcy złotych.

"Kobieta nie poinformowała instytucji o zgonie, pomimo wcześniejszego pouczenia o obowiązku zgłaszania zmian mających wpływ na wypłatę świadczeń. Łączna kwota nienależnie pobranych środków obejmowała między innymi zasiłki i świadczenia socjalne" - przekazała policja.

Funkcjonariusze nie posiadają informacji, kiedy dziecko zmarło, wiadomo jednak, bo to ustalili, że kobieta pobierała nienależne jej po śmierci dziecka świadczenie od 1 lipca 2018 do 31 sierpnia 2019 roku.

Zatrzymana kobieta
Zatrzymana kobieta
Źródło: KMP Szczecin

Zarzut dla 32-latki

Teraz 32-latka została zatrzymana i usłyszała zarzut dotyczący oszustwa polegający na doprowadzeniu instytucji do niekorzystnego rozporządzaniem mienia przez wprowadzenie w błąd. Jak podała policja, przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia.

Kobiecie grozi do ośmiu lat więzienia.

OGLĄDAJ: Azyl dla Ziobry. Co dalej w sprawie byłego ministra sprawiedliwości?
Zbigniew Ziobro

Azyl dla Ziobry. Co dalej w sprawie byłego ministra sprawiedliwości?
WYDANIE SPECJALNE

Zbigniew Ziobro
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Szczecin

Udostępnij:
TAGI:
dzieckoPolicjaSzczecin
Czytaj także:
imageTitle
Niespełniony talent polskich skoków zawiesił karierę
Najnowsze
Zbigniew Ziobro
Tusk o działaniach Ziobry: logiczny wybór
Polska
Patrycja Kotecka
"Groził mojej żonie ściganiem za jej pracę". Co wiemy o Koteckiej-Ziobro
Polska
Ciężarówka wjechała w bramki punktu poboru opłat na A4
Ciężarówka uszkodziła bramki na autostradzie. Wyrwana kabina i rozsypany ładunek
Katowice
Auto wywróciło się na bok
"Mówił, że nie wyhamował". Bus zderzył się z pociągiem
Białystok
Kra na Odrze w Sczecinie
Pochód kry na Odrze. Promy wstrzymane
METEO
iranka papieros
Symbol oporu Irańczyków. Co wiadomo o kobiecie z papierosem
Maciej Wacławik
Interwencja policji w Stegnie. Kierowca próbował przekupić mundurowych
Zwykła kontrola zakończyła się zatrzymaniem kierowcy. Próbował przekupić policjantów
Trójmiasto
pap_20260103_20Y
Przywódca Kuby odpowiedział Trumpowi
Świat
Poznańska policja szuka tego mężczyzny
Motorniczy dostał cios w twarz. Szukają tego mężczyzny
Poznań
imageTitle
Wystartowało czterech, dojechał jeden. Kuriozalna scena w Pucharze Świata
EUROSPORT
imageTitle
Porażka Spurs. Sochan przyspawany do ławki
EUROSPORT
Przedszkole (zdj. ilustracyjne)
"Sfałszowana opinia sanepidu" i dwa miliony miejskiej dotacji
Klaudia Kamieniarz
pap_20231214_107
Zobaczyły w sieci zdjęcie zakrwawionej sąsiadki. Kobieta nie żyła, areszt dla syna
Białystok
Zbigniew Ziobro
Marszałek Sejmu wdrożył procedurę w sprawie wynagrodzenia Ziobry
Polska
imageTitle
Łyżwiarz we łzach. Zakwalifikował się na igrzyska rok po głośnej tragedii
EUROSPORT
shutterstock_2178912701 Ludzie idą po zaśnieżonym chodniku podczas intensywnych opadów śniegu. Dużo śniegu na ziemi i gałęziach drzew i krzewów. Mroźna, śnieżna zimowa pogoda
Zima dobra na psychikę? "To zależy od podejścia"
Zdrowie
Klatka kluczowa-153765
Niezwykłe nagranie wilków. Tak próbują zdobyć wodę w zamarzniętym lesie
METEO
Miał molestować kobietę w hotelu (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosiła, że molestował ją funkcjonariusz. Policja wyjaśnia sprawę
WARSZAWA
imageTitle
Nie tylko pożegnanie Stocha. To zapamiętamy z weekendu w Zakopanem
EUROSPORT
Donald Trump
Trump reaguje na słowa szefa naftowego giganta
BIZNES
social media shutterstock_2564867453
Zamknęli ponad pół miliona kont. Gigant realizuje zakaz
BIZNES
imageTitle
Strata Świątek do Sabalenki powiększyła się
EUROSPORT
Awaria pociągu na linii kolejowej (zdjęcie ilustracyjne)
Utrudnienia na kolei. Zepsuł się pociąg, a potem kolejny
WARSZAWA
Dariusz Łubowski
Europejski nakaz aresztowania wobec Romanowskiego. Sędzia wyłączony ze sprawy
Polska
Pożar na targowisku Bakalarska
Ogień strawił pawilon z kwiatami
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Ziobro z paszportem genewskim? Obrońca zabrał głos
Polska
Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wojewoda usunął krzyż z sali urzędu. Jest apelacja
Lublin
Wjechał na taflę lodu i utknął w bagnie
Jeździł po tafli zbiornika. Lód się załamał. Auto utknęło w Bagnie
WARSZAWA
Poscig zakończył się dachowaniem
Sześć osób w szpitalu po pościgu. 22-latek z zarzutami
Kielce

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica