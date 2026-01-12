Szczecin Źródło: Google Earth

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kobieta pobierała świadczenia wypłacane przez Szczecińskie Centrum Świadczeń, mimo że nie była już do nich uprawniona. Świadczenia były przyznane w związku z opieką nad dzieckiem, które zmarło. Chodzi o ponad 27 tysięcy złotych.

"Kobieta nie poinformowała instytucji o zgonie, pomimo wcześniejszego pouczenia o obowiązku zgłaszania zmian mających wpływ na wypłatę świadczeń. Łączna kwota nienależnie pobranych środków obejmowała między innymi zasiłki i świadczenia socjalne" - przekazała policja.

Funkcjonariusze nie posiadają informacji, kiedy dziecko zmarło, wiadomo jednak, bo to ustalili, że kobieta pobierała nienależne jej po śmierci dziecka świadczenie od 1 lipca 2018 do 31 sierpnia 2019 roku.

Zarzut dla 32-latki

Teraz 32-latka została zatrzymana i usłyszała zarzut dotyczący oszustwa polegający na doprowadzeniu instytucji do niekorzystnego rozporządzaniem mienia przez wprowadzenie w błąd. Jak podała policja, przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia.

Kobiecie grozi do ośmiu lat więzienia.

