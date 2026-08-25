Szczecin Dziecko zatrzasnęło się w aucie. Policjantki musiały wybić szybę Natalia Grzybowska |

Dziecko zatrzasnęło się w aucie. Policjantki wybiły szybę i uwolniły je Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP w Szczecinie

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Do niebezpiecznej sytuacji doszło w Szczecinie. W bardzo ciepły dzień dziecko zatrzasnęło się w czarnym samochodzie, którego wnętrze szybko się nagrzewało. Matka nie mogła samodzielnie otworzyć pojazdu, dlatego zadzwoniła pod numer alarmowy 112.

Na miejsce przyjechały policjantki z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Funkcjonariuszki od razu przystąpiły do działania. Jak przekazała mł. asp. Nikola Podzińska z KMP w Szczecinie, policjantki użyły tonfy, którą miały na wyposażeniu, i wybiły szybę znajdującą się po przeciwnej stronie niż ta, przy której znajdowało się dziecko.

Dzięki temu szybko dostały się do wnętrza samochodu i uwolniły dziecko. Po wyjęciu z pojazdu okazało się, że nic mu się nie stało i nie wymagało pomocy lekarskiej.

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Policja apeluje o rozwagę

Policja opublikowała nagranie z interwencji ku przestrodze. Funkcjonariusze przypominają, że w zamkniętym samochodzie, szczególnie podczas wysokiej temperatury, wnętrze pojazdu może szybko się nagrzewać. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka nie należy czekać na przyjazd specjalisty, lecz jak najszybciej wezwać pomoc, dzwoniąc pod numer 112.