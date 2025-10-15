Z kanału Świny wydobyli zatopiony samochód

Świnoujście. Zakończono akcję wydobycia samochodu z kanału Świny Źródło: iswinoujscie.pl

Do zdarzenia doszło w niedzielę (12 października) kilka minut przed północą w Świnoujściu. Służby otrzymały zgłoszenie o samochodzie osobowym, który wpadł do kanału Świny. W pojeździe miały znajdować się osoby.

Jak podała policja, kierowca o własnych siłach wydostał się z wody. Mężczyzna oddalił się z miejsca zdarzenia. Policjanci szybko jednak go namierzyli i zatrzymali. Po przesłuchaniu, ze względu na stan zdrowia, został zwolniony do domu. W rozmowie z policjantami tłumaczył, że przyczyną zdarzenia była niesprawność techniczna samochodu.

Zakończono akcję wydobycia samochodu z kanału Świny Źródło: iswinoujscie.pl

W wodzie znajdowała się jeszcze pasażerka, którą musieli wydobyć strażacy. Była w stanie hipotermii i trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Zakończono akcję wydobycia samochodu z kanału Świny Źródło: iswinoujscie.pl

We wtorek udało się wydobyć pojazd z wody.

- Straż włączyła się do akcji da prośbę policji. Na miejscu działali strażacy ze Świnoujście i z grupy wodno-nurkowej ze Szczecina. Nurkowie podczepili pojazd do dźwigu, który go wydobył - podał oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Świnoujściu sierżant sztabowy Kamil Zwierzchowski.

Zakończono akcję wydobycia samochodu z kanału Świny Źródło: iswinoujscie.pl

