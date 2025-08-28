Akt oskarżenia po proteście na granicy

Szczecin (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło 26 czerwca tego roku na przejściu granicznym Świnoujście - Ahlbeck, gdzie zorganizowano protest przeciwko napływowi imigrantów do Polski. Mężczyzna miał publicznie i bez powodu znieważać funkcjonariuszy policji, podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

Prokuratura: częściowo się przyznał

- Prokurator Rejonowy w Świnoujściu skierował do sądu akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego o publiczne znieważenie sześciu funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie - przekazała Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. I dodała: - Podejrzany częściowo przyznał się do zarzucanego mu czynu oraz skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy złożenia wyjaśnień.

Za zarzucane podejrzanym przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 26-latek był w przeszłości karany sądownie.