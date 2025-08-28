Logo strona główna
Szczecin

Akt oskarżenia po proteście na granicy

Zarząd i rada nadzorcza firmy deweloperskiej z Warszawy oskarżeni o oszustwa (zdj. ilustracyjne)
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Źródło: Google Earth
Akt oskarżenia po proteście przeciwko napływowi migrantów do Polski. Prokuratura oskarżyła mężczyznę, który na przejściu granicznym miał znieważyć policjantów. Jak przekazali śledczy, częściowo przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Do zdarzenia doszło 26 czerwca tego roku na przejściu granicznym Świnoujście - Ahlbeck, gdzie zorganizowano protest przeciwko napływowi imigrantów do Polski. Mężczyzna miał publicznie i bez powodu znieważać funkcjonariuszy policji, podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

Prokuratura: częściowo się przyznał

- Prokurator Rejonowy w Świnoujściu skierował do sądu akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego o publiczne znieważenie sześciu funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie - przekazała Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. I dodała: - Podejrzany częściowo przyznał się do zarzucanego mu czynu oraz skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy złożenia wyjaśnień.

Za zarzucane podejrzanym przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 26-latek był w przeszłości karany sądownie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kontrola graniczna na moście w Słubicach
Migranci? "Oprócz współczucia mamy też prawo do lęku"
Iga Dzieciuchowicz
Pikieta tak zwanego Ruchu Obrony Granic w Nysie Łużyckiej
"My, proszę pani, żyjemy w dwóch Polskach. I to mnie po prostu przeraża"
Iga Dzieciuchowicz
2
"Samozwańcza milicja blokuje pasy ruchu". Policja reaguje
Piotr Krysztofiak
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: MR/ tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Policja Szczecin Sprawy sądowe w Polsce Prokuratura
