Z komendy policji miały znikać pieniądze. Będzie śledztwo

Doniesienia o otrzymanym przez prokuraturę zawiadomieniu potwierdziła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prokurator Julia Szozda. Dodała jednak, że na razie nie może udzielić więcej informacji.

Zawiadomienie wpłynęło do Prokuratury Rejonowej w Stargardzie, ale do tego postępowania wyznaczona ma być inna jednostka, aby uniknąć zarzutów o stronniczość.

Portal gs24.pl podaje, że według nieoficjalnych informacji chodzi o pieniądze z funduszu pożyczkowego komendy, przeznaczonego dla funkcjonariuszy.

