"Giżynek (osiedle w Stargardzie - przyp. red.) - przy Nowym Cmentarzu od ulicy Spokojnej trwają działania, w bardzo licznymi składzie!" – czytamy na profilu facebookowym "Stoją Stargard".
Przy ulicy Spokojnej w Stargardzie znaleziono ciało, rozstawiono parawan. Na miejscu jest policja oraz Żandarmeria Wojskowa.
Pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza
Jak informuje major Tomasz Zygmunt, rzecznik Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie, rano znaleziono tam ciało 23-letniego żołnierza. - Trwają ustalenia. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza – mówi.
Agnieszka Lorenc z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przekazuje nam z kolei, że trwają oględziny.
Tomasz Mikulicz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Stoją Stargard