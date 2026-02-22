Stargard. Znaleziono ciało żołnierza. Ustalają co się stało Źródło: Stoją Stargard

"Giżynek (osiedle w Stargardzie - przyp. red.) - przy Nowym Cmentarzu od ulicy Spokojnej trwają działania, w bardzo licznymi składzie!" – czytamy na profilu facebookowym "Stoją Stargard".

Przy ulicy Spokojnej w Stargardzie znaleziono ciało, rozstawiono parawan. Na miejscu jest policja oraz Żandarmeria Wojskowa.

Pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza

Jak informuje major Tomasz Zygmunt, rzecznik Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie, rano znaleziono tam ciało 23-letniego żołnierza. - Trwają ustalenia. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza – mówi.

Agnieszka Lorenc z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przekazuje nam z kolei, że trwają oględziny.

