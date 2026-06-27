Szczecin Śmigłowiec LPR lądował na plaży. Nie żyje mężczyzna Oprac. Estera Prugar-Wójcicka |

Śmigłowiec LPR na plaży w Pogorzelicy Źródło wideo: Kontakt24 / Marta Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Marta

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W sobotę przed godziną 12 służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie wymagającym pomocy medycznej w Pogorzelicy.

Doszło do zatrzymania krążenia

- Na miejsce zadysponowana została załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. U mężczyzny stwierdzono zatrzymanie krążenia. W zdarzeniu brał udział również Zespół Ratownictwa Medycznego - poinformowała Justyna Sochacka, rzecznik prasowa LPR.

Mężczyzna, do którego wezwano pomoc nie znajdował się na plaży, jednak tam lądował śmigłowiec. Jak dodała rzeczniczka, mimo podjętych działań, mężczyzna zmarł.