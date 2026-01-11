Gehenna 23-latki w ciąży. Bita, poniżana, zraniona maczetą

25-latek podejrzany o znęcanie się nad partnerką, usiłowanie przerwania jej ciąży Źródło: TVN24

Z ustaleń policji wynika, że dramat 23-latki trwał od czerwca 2025 do pierwszych dni stycznia 2026 roku. To wtedy partner kobiety miał się nad nią znęcać psychicznie i fizycznie w mieszkaniu, które razem zajmowali w jednej z miejscowości powiatu sławieńskiego. Od 3 stycznia przemoc znacznie się nasiliła. 25-latek pozbawił wolności partnerkę, przetrzymywał ją w mieszkaniu wbrew jej woli, nadal ją bił i poniżał.

- Wtedy, kiedy była przetrzymywana przez cztery doby, miała być bita i poniżana. Podczas jednego z tych zdarzeń miała być uderzona maczetą przez co powstało na jej ciele rozcięcie - powiedziała TVN24 st. sierż. Agnieszka Kowalska-Truty z biura prasowego zachodniopomorskiej policji. Jak podano, rana cięta głowy miała około ośmiu centymetrów.

Ponadto agresor usiłował przerwać ciążę partnerki. Uderzał ją bezpośrednio w brzuch.

Uciekła przez balkon

Sprawa wyszła na jaw 7 stycznia, gdy kobiecie udało się uciec z mieszkania przez balkon i dotrzeć do rodziny, od której karetką pogotowia została przetransportowana do szpitala. Dzień później, 8 stycznia, 25-latek został zatrzymany przez policję. Ukrywał się w mieszkaniu znajomego. Usłyszał zarzuty m.in.: znęcania się psychicznego i fizycznego nad partnerką, pozbawienia jej wolności i przetrzymywania przez cztery doby oraz usiłowania przemocą przerwania ciąży.

25-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty Źródło: Zachodniopomorska policja

Mężczyzna, decyzją Sądu Rejonowego w Sławnie, został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

