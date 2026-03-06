Jechał 231 kilometrów na godzinę, bo "testował auto po serwisie"

Funkcjonariusze komendy powiatowej w Kamieniu Pomorskim, jadąc pojazdem służbowym, zauważyli, jak samochód z ogromną prędkością ich wyprzedza. Pomiar wykonany policyjnym wideorejestratorem potwierdził, że kierowca przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 100 kilometrów na godzinę. Był nim 40-letni mieszkaniec Koszalina.
"Mężczyzna tłumaczył, że chwilę wcześniej odebrał swój samochód z serwisu i chciał sprawdzić jego możliwości" - przekazali w komunikacie policjanci. Został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych i 15. punktami karnymi.
Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość to wciąż jedna z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych, a obowiązujące ograniczenia mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.
Opracowała Martyna Sokołowska
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Kamieniu Pomorskim